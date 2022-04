Pieniądze na pomoc uchodźcom: ile dostała organizacja Bąkiewicza?

W piątek 8 kwietnia kancelaria premiera poinformowała, że wyłoniono organizacje, które otrzymają dofinansowanie na pomoc uchodźcom z Ukrainy. To realizacja zapowiedzi ministra kultury Piotra Glińskiego, który już 21 marca ogłosił, że "dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego uruchomiliśmy pierwszą transzę pomocy doraźnej dla uchodźców – to jest 10 milionów złotych na mniej więcej trzy miesiące, do końca czerwca, dla organizacji zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla uchodźców".

Na ministerialnej liście znajduje się łącznie 130 organizacji, które otrzymają od 11 do 500 tys. zł. Wiele dyskusji i emocji w sieci wywołała obecność na tej liście Stowarzyszenia Straż Narodowa założonego przez Roberta Bąkiewicza i już w przeszłości dofinansowywanego z pieniędzy publicznych.

Na to zareagowała Fundacja Otwarty Dialog, na której twitterowym profilu ukazał się komentarz: "Jako jedna z bardziej doświadczonych organizacji złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z KPRM. Nie otrzymaliśmy nic. Ćwierć mln zł (top 10/130!) otrzymał za to wybitnie zasłużony w pomocy Ukrainie... Bąkiewicz". Podając dalej ten wpis, dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński pytał: "Halo Michał Dworczyk, Jakim cudem Bąkiewicz dostał ćwierć miliona na pomoc uchodźcom z Ukrainy? Jak on im będzie pomagał?".