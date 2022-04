Ukraińcy będą "cenzorami treści w polskim internecie"? Wyjaśniamy

"Ukraińcy będą cenzurować Polaków w Polsce!" - brzmiał jeden z wielu emocjonalnych komentarzy w sieci w reakcji na informację, jakoby polski oddział Google planował zatrudnianie obywateli Ukrainy w charakterze "cenzorów". Wyjaśniamy, skąd się wziął ten przekaz i na czym polega przekłamanie.

Polski oddział Google miałby zatrudniać obywateli Ukrainy po to, by weryfikowali treści w sieci - taką informację rozsyłają internauci w mediach społecznościowych. 9 kwietnia jeden z nich opublikował na Twitterze zrzut ekranu posta o treści: "Szefowa polskiego oddziału Google Magdalena Kotlarczyk zapowiada zatrudnienie ukraińców w charakterze cenzorów treści w polskim internecie" (pisownia wszystkich postów oryginalna). Po czym skomentował: "No to będzie zamordyzm gorszy od covidowego jeśli to prawda".

Tweeta polubiło prawie 700 użytkowników, a ponad 200 podało go dalej. Informacja wywołała dużo emocji. "Czego to jeszcze nie wymyślą"; "Ale przynajmniej będą znali polski?"; "Czy ich wszystkich już powaliło..." - oburzali się inni dyskutujący. Screen tego samego posta krążył też na Facebooku. "Ukraińcy będą cenzurować Polaków w Polsce! A zaczną od pisania nowej wersji historii gdzie bandera zostanie bohaterem a Polacy staną się winni ludobójstwa na Wołyniu" - napisał 11 kwietnia jeden z użytkowników. "No pięknie będą nas banować banderowcy"; "Ludzie w ogóle nie uświadamiają sobie, że za chwilę nie dostaną jakiejkolwiek pracy" - komentowali inni.

Skąd w ogóle się wziął taki przekaz w sieci? Autor posta z Facebooka odesłał czytelników do wywiadu z 4 kwietnia, którego Magdalena Kotlarczyk, szefowa Google w Polsce udzieliła serwisowi Wirtualne Media. Linki lub zrzuty ekranu tej rozmowy publikowali również użytkownicy Twittera. "'Ministerstwo Prawdy' tuż, tuż..." - ironizowała autorka jednego z postów.

Kotlarczyk rzeczywiście opowiada w tej rozmowie o zatrudnianiu osób z Ukrainy w polskim oddziale Google, ale mówi o specjalistach IT i programistach. W ogóle nie wspomina o zatrudnianiu osób odpowiedzialnych za weryfikowanie zgłoszeń internautów czy za blokowanie użytkowników łamiących regulaminy usług. "Nasze warszawskie biuro już od dawna jest bardzo międzynarodowym zespołem ludzi. Wśród nich duża grupa inżynierów i inżynierek pochodzi z Ukrainy. Zapewne teraz będzie takich osób więcej. Nasze centrum w Warszawie stale się rozwija i rekrutujemy obecnie na kilkadziesiąt stanowisk - z wielką radością przyjmiemy do pracy kolejnych specjalistów IT i programistów z Ukrainy" - brzmiała wypowiedź Kotlarczyk. Zbitka wątków w tytule i wstępie artykułu Warto zauważyć, że niektórzy internauci publikowali jedynie lead wspomnianego wywiadu. W jego pierwszym zdaniu przytoczono słowa Magdaleny Kotlarczyk o walce z dezinformacją, a w drugim wypowiedź o zatrudnianiu Ukraińców. Podobny zabieg zastosowano zresztą w tytule, gdzie połączono te dwa wątki. Na tej bazie zbudowano potem w mediach społecznościowych fałszywy przekaz. Po tym, jak skontaktowaliśmy się z polskim oddziałem Google (odpowiedź poniżej), zarówno tytuł, jak i lead tekstu na stronie serwisu zmieniono.

