Wiceminister zarzuca prezydent Gdańska sprzedaż miejskiej spółki Francuzom. To nieprawda

W reakcji na informacje o zanieczyszczonej Odrze i śniętych rybach wyławianych z rzeki do Cigacic w województwie lubuskim przyjechali 11 sierpnia wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Na zorganizowanej nad brzegiem rzeki konferencji prasowej wiceminister Witkowski mówił, że "odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim ci, którzy to zrobili" - po czym zaczął przypominać niezwiązane z Odrą przypadki awarii sieci wodociągowych z ostatnich lat w Warszawie i Gdańsku.

- Cztery lata temu w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną w Czajce. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z recydywą tej samej sytuacji. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia w Gdańsku z firmą Saur Neptun, sprzedaną przez panią [prezydent Gdańska Aleksandrę] Dulkiewicz francuskiemu inwestorowi - mówił Witkowski. "Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Wiecie państwo dlaczego? Ponieważ oboje samorządowcy prosili nas, mnie, prezesa Wód Polskich, by nie nakładać takich wysokich kar za to, że oni doprowadzili do katastrofy ekologicznej. Niestety spełniliśmy tą prośbę" - dodał.