Wyniki wyborów za granicą. Jak głosowała Polonia?

W obwodowej komisji w ambasadzie RP w Rzymie wygrał komitet wyborczy PiS, a w konsulacie generalnym w Mediolanie Koalicja Europejska - to oficjalne wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w obu placówkach dyplomatycznych.

Przypomniał, że niektórzy kandydaci na posłów europejskich przyjeżdżali do USA, co w pewien sposób wpłynęło na wyniki. Kampanię wyborczą określił za pochodną kampanii wyborczej w Polsce.

Jak powiedział PAP konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, w tym roku do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowało się w okręgu Nowy Jork ponad trzykrotnie więcej osób (ponad pięć tys.) aniżeli pięć lat temu.

2019 kontra 2014

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. na Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unię Pracy, Partię Zieloni i Polskie Stronnictwo Ludowe oddano za granicą łącznie 12 083 głosów, co stanowiło 40,36 proc. wszystkich głosów oddanych poza granicami. To wynik wyższy o 3,66 proc. w stosunku do wyniku uzyskanego w 2019 r. przez Koalicję Europejską.

W wyborach przed pięcioma laty na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Polskę Razem Jarosława Gowina i Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro oddano łącznie 10 038 głosów, czyli 33,65 proc. wszystkich głosów. To o 4,5 proc wyższy wynik w stosunku do wyniku uzyskanego podczas niedzielnych wyborów przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Na kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 4 Warszawa głosowano również w trzech obwodowych komisjach na statku Baltica i platformach wiertniczych Baltic Beta oraz Lotos Petrobaltic. Oddano tam 104 głosy. Najwięcej - 50 - na kandydatów Koalicji Europejskiej. Na kolejnym miejscu z 28 głosami uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość.