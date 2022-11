Kaczyński: "prywatnych teatrów już jest przeszło tysiąc". Nie, dużo mniej

Opowiadając o rozwijaniu kultury, Jarosław Kaczyński stwierdził, że "dzisiaj niepublicznych, prywatnych teatrów w Polsce już jest przeszło tysiąc". Dane, do których dotarliśmy, tego nie potwierdzają.

Podczas wizyty w Wadowicach 12 listopada prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił m.in. o programach dążących do wyrównywania poziomów cywilizacyjnych i niwelowania różnic między poszczególnymi częściami Polski. Zapewnił, że jednym z celów rządu Zjednoczonej Prawicy jest wspieranie i rozwijanie instytucji kultury. "Chcemy, żeby różnego rodzaju instytucje publiczne miały właściwe gmachy. Żeby mógł się rozwijać sport, oświata, kultura, domy kultury, biblioteki - to wszystko, co ma służyć podnoszeniu poziomu ludzi, szczególnie młodych pokoleń, a także zaspokajać potrzeby kulturalne już nie tylko młodych, ale wszystkich pokoleń" - mówił Kaczyński. I stwierdził: