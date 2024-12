Politycy PiS: rząd Tuska "sięga do kieszeni kierowców". Jak oni manipulują

Politycy PiS zarzucają teraz rządowi, że "znów sięga do kieszeni kierowców", bo podwyższa opłatę paliwową. Nie dodają, że tak samo robił minister infrastruktury rządu Zjednoczonej Prawicy - bo po prostu o wszystkim decyduje wskaźnik inflacji. W dodatku nie musi to wpłynąć na ceny benzyny.

"Paliwo po 5,19 zł? Zapomnij! Rząd Tuska znów sięga do kieszeni kierowców, podnosząc opłatę paliwową o ponad 3 proc. Drożyzna na stacjach to ich 'wizja rozwoju'" - napisał na Facebooku poseł PiS Michał Woś (pisownia postów oryginalna). "Zmniejszenie cen paliwa miało być takie proste, a tymczasem na Mikołajki minister infrastruktury 'obdarował' Polaków – podniósł opłatę paliwową. Może się nie obudził i nadal jeździ po 5,19?" - komentował również na Facebooku poseł PiS i były wicepremier Jacek Sasin. Zaś były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w serwisie X stwierdził ironicznie: "Rząd Donalda Tuska dał Polakom w Mikołajki prezent - podwyższył opłatę paliwową. Droższy transport to wyższe ceny w sklepach".

Opłata paliwowa związana z inflacją

W tym roku jest to odpowiednio: 195,74 zł; 422,13 zł i 238,98 zł. To oznacza, że w przyszłym roku wzrost opłaty dla wszystkich typów paliw wyniesie około 3,3 proc. Ta wartość nie jest jednak pomysłem ministrem infrastruktury, ponieważ to nie on decyduje o wysokości podwyżki opłaty paliwowej. Wzrost zależy od wskaźnika inflacji.