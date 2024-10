Na portalu X popularność zdobywa wpis z informacją o tym, że "niemiecka policja patroluje Polskie ulice" (pisownia oryginalna). Autor oznaczył we wpisie szczecińskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Do wpisu załączone jest prawie minutowe nagranie, na którym widać jak mężczyzna w samochodzie relacjonuje, jak natknął się na niemiecki patrol. "Dzisiaj w Szczecinie widziałem niemiecki radiowóz oznakowany patrolujący szczecińskie ulice". "Zadzwoniłem na komendę. Chciałem się zapytać, o co chodzi. Powiedziano mi, że taki rozkaz dostali odgórnie" - informuje. "Polski i niemiecki policjant w niemieckim radiowozie na terenie Polski. A powinno to wyglądać chyba raczej odwrotnie. Polski i niemiecki [policjant] w radiowozie polskim, skoro jesteśmy na terenie Polski. A w ogóle, dlaczego tak jest? Ja nie widziałem do tej pory na terenie Niemiec polskiego radiowozu z polskimi policjantami". "Ludzie! 80 lat po wojnie, a Niemiec znowu jeździ i patroluje polskie ulice. Pozdrawiam wszystkich. Obudźcie się"- apeluje na koniec mężczyzna. Na nagraniu cały czas widoczny jest napis: "Niemiecka policja patroluje polskie ulice. Co jest grane?". Dołączono trzy emotikony oznaczające zdziwienie.