"Przedszkole na Jagodnie"? Te osoby nie istnieją, napis też

Internauci w sieci są oburzeni postawą nauczycielek i placówki przedszkolnej (szkolnej), które rzekomo uwikłały dzieci w politykę. "Typowe przedszkole na Jagodnie" (nawiązanie do dzielnicy Wrocławia, gdzie wyborcy niemal do 3 w nocy stali w kolejkach, by zagłosować w ostatnich wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku - red.); "Natychmiast zabrałabym dziecko z tego przedszkola"; "Napis wskazuje, że to jeszcze Polska. Treść, że to już Korea Północna"; "Rączki dzieci zaciśnięte w małe piąstki, świadczą o czymś wręcz przeciwnym. To Korea Północna. Placówka do zamknięcia. To chore"; "Co na to rodzice?"; "Dlaczego rodzice pozwalaja na indoktrynację polityczną w szkołach?"; "Od zwolnienia począwszy od dyrektorki po inicjatorkę oraz każda, która była na zdjęciu. Robią z przedszkola więc partyjny?"; "Po zmianie władzy konieczna dyscyplinarka"; "Gdzie jest rzecznik praw dziecka ? Gdzie jest prokurator?" - krytykują w mediach społecznościowych (oryginalna pisownia wszystkich wpisów - red.).