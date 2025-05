Fałszywki agitujące za Trzaskowskim. Sztab: "to nie są nasze SMS-y"

Internauci - a wśród nich politycy Prawa i Sprawiedliwości - publikują w mediach społecznościowych screeny SMS-ów zachęcających do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Na niektórych pokazywanych screenach widać , jakoby te SMS-y wysłano z numeru podpisywanego "Platforma" lub jako "RITISHPROV". Najczęściej wiadomości te brzmiały: "Powiedz 'nie' Potworowi i Sutenerowi. Cała Polska naprzód!". W niektórych przypadkach treść SMS-a była zakłócana przez znaki specjalne, na przykład każdą literę i znak przeplatano symbolem "@", co utrudniało odczytanie treści.

"Was już całkiem porąbało takie rzeczy odwalać" - napisała w serwisie X Paulina Kucińska, działaczka społeczno-polityczna, która w 2024 roku startowała do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z listy PiS. Ona także opublikowała zrzut ekranu wiadomości. Nie widać, kto był jej nadawcą.

Sztab Trzaskowskiego: "To nie są nasze SMS"

"To nie są nasze SMS. To wtórne, ale w nagłówku jest Platforma, która nie prowadzi kampanii. Kampanię prowadzi komitet i nie mamy z tymi SMS nic wspólnego" - przekazała nam Paprocka-Ślusarska. Biuro Platformy Obywatelskiej odpowiedziało, że partia "nie zlecała takiej wysyłki".

Ta agitacyjna akcja zdaje się więc być oparta na wyprodukowanych fałszywkach, co podczas tej kampanii nie zdarza się pierwszy raz. Na trzy dni przed pierwszą turą wyborów 18 maja wielu internautów pokazywało w mediach społecznościowych otrzymywane SMS-y mające zachęcać także do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Również wówczas sztab kandydata zaprzeczył, by był za to odpowiedzialny. Według niego była to "masowa akcja dezinformacji wyborczej". Przed oszustami ostrzegaliśmy wówczas w Konkret24.