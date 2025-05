"Patrioci za Nawrockim". A kto jest na zdjęciu?

Autor opublikowanego 11 maja w serwisie X posta zachęca: "Cała Polska przeciwko lewackiemu @trzaskowski_Głosuj mądrze aby nie obudzić się w tęczowej Polsce -18.05.2025 i 01.06.2025 wielka mobilizacja POgonimy to lewackie zło. Polak głosuje na Polaka" (pisownia oryginalna). Do wpisu załączył plakat zachęcający do głosowania na Karola Nawrockiego mający obrazować skalę poparcia dla kandydata PiS. To zdjęcie z jakiejś demonstracji zrobione z lotu ptaka (niepodpisane ani autorem, ani źródłem) - widać ogromny tłum ludzi, który zebrał się na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie. A hasło głosi: "Patrioci za Nawrockim". Pod nim jest informacja: "pobierz nakładkę" i odniesienie do strony internetowej, gdzie można to zrobić. Post w cztery dni wygenerował ponad 240 tys. wyświetleń; podano go dalej ponad 400 razy; polubiło ponad 1,2 tys. użytkowników.