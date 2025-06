"Polski pilot ląduje na jednym kole!" Wiemy, skąd ten film

Jednak wśród niemal trzech tysięcy komentarzy pod jednym tylko postem z tym nagraniem są też takie, w których internauci wątpią, czy to autentyczne wydarzenie. "Jeśli to jest prawdziwe, to jestem w szoku"; "Jak to w ogóle jest możliwe? To musi być fejk"; "To przecież z gry"; "Czy tylko ja tutaj wiem, że to nieprawdziwe?"; "Może to AI?" To pewnie CGI" (technologia generowanych komputerowo obrazów - Computer Generated Imagery) - zastanawiają się internauci.