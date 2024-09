"Zakupy młodzieży w Warsie"? To nie Wars i nie pociąg Warszawa-Szczecin

Miliony wyświetleń w mediach społecznościowych generuje zdjęcie rzekomo zrobione w pociągu polskim kibicom jadącym na mecz piłkarski. Uwagę przyciąga stolik między fotelami. Jednak nie są to polscy kibice.

Zdjęcie z wnętrza wagonu, na którym widać młodych ludzi siedzących przy stoliku suto zastawionym różnymi alkoholami, jest w ostatnich dniach szeroko udostępniane w mediach społecznościowych - także w Polsce. Na siedzeniach przy stoliku widać czterech młodych mężczyzn, przed nimi stoi ponad czterdzieści butelek i puszek: piwa, cydru, likieru ziołowego. Na stoliku są jeszcze puszki napoju energetycznego i ciastka. Autor polskojęzycznego posta w serwisie X skomentował ten obraz: "Niedziela, zakupy 'młodzieży' w Warsie pociągu relacji Warszawa-Szczecin, kilka minut przed 5 nad ranem. Polska naszych czasów" (oryginalna pisownia wszystkich wpisów w artykule). Wpis wygenerował ponad pół miliona wyświetleń.

Widząc taką scenę, nie trudno się dziwić, że fotografia wywołuje komentarze. A że nie wszyscy polscy internauci uważnie się jej przyjrzeli, wielu uwierzyło w prawdziwość opisu. "Kolejny sukces polskiej młodzieży"; "W Warsie mało na to nie wydali"; "O taką Polskę nic nie robiłem!" - stwierdzali.

Inni - i takich też było wielu - zwracali jednak uwagę, że zdjęcie nie zostało zrobione w polskim pociągu. "Rozumiem że w Polsce mamy Peterborough o czym mówi tablica informacyjna"; "Przecież widać że to nie w Polsce"; "Peterborough leży na trasie Warszawa-Szczecin? Aha"; "Nie Polska, ale widać podróż długa" - komentowali.

Gdzie więc zostało zrobione zdjęcie i dokąd podróżowali mężczyźni siedzący przy zastawionym alkoholem stoliku?

Jechali na mecz, ale do Manchesteru

Zanim zdjęcie przeniknęło do polskiej sieci, było często udostępniane na anglojęzycznych kontach poświęconych piłce nożnej lub kibicom na platformach Facebook i X. Na jednym z nich zostało podpisane: "Kibice Ipswich w drodze na Etihad (stadion Manchesteru City - red.). Można powiedzieć, że planują nie zapamiętać tego meczu". Na niektórych kontach oznaczano profil w serwisie X, na którym pierwotnie opublikowano zdjęcie. To konto "itfc_louis2", gdzie itfc oznacza nazwę angielskiego klubu piłkarskiego Ipswich Town Football Club, grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii i Walii - Premier League.

Rzeczywiście, to jego użytkownik opublikował fotografię 24 sierpnia 2024 roku. Z opisu wynika, że widoczni na niej kibice Ipswich Town, którzy jechali pociągiem na mecz wyjazdowy z Manchesterem City. Świadczy o tym słowo "City" i litera "a" oznaczająca "away", czyli mecz wyjazdowy. "Alkohol jest potrzebny, aby przygotować się na dzisiejszy wynik. Do boju chłopaki" - napisał autor posta. Wpis szybko zdobył ogromną popularność w sieci: wyświetliło go już ponad 12 mln użytkowników serwisu X.

Post wrzucony 24 sierpnia 2024 przez angielskiego kibica ma ponad 12 milionów wyświetleń X.com

Jest więcej dowodów na to, że zdjęcie zrobiono w angielskim pociągu. Na tablicy u góry wagonu wyświetla się nazwa miasta Peterborough, które leży na trasie z Ipswich do Manchesteru. Kobieta widoczna na drugim planie jest ubrana w koszulkę Ipswich Town. W dzień publikacji zdjęcia - 24 sierpnia 2024 roku - klub Ipswich Town rzeczywiście grał mecz wyjazdowy angielskiej Premier League z Manchesterem City. Okazało się, że autor zdjęcia nie bez powodu pisał, że trzeba odpowiednio "przygotować się na dzisiejszy wynik". Mimo że Ipswich - które dopiero w tym sezonie awansowało do najwyższej ligi - jako pierwsze strzeliło bramkę, ostatecznie przegrało mecz w Manchesterze aż 1:4.

Po tym, jak zdjęcie stało się bardzo popularne w mediach społecznościowych, autor fotografii odniósł się krytykujących go internautów: "My, chłopaki, pracujemy od godziny dziewiątej do siedemnastej i od lat podróżujemy po kraju, podążając za naszym klubem. Nie pojmuję, jaki problem ludzie widzą w grupie młodych chłopaków pijących kilka piw w weekendy".

Co nie zmienia jednak faktu, że w polskim internecie fotografia krąży jako fejk, bo nie powstała w pociągu relacji Warszawa-Szczecin.

