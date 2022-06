Góra śmieci została po tych, "którzy przywitali Gretę" w Glastonbury? Nie po nich

Wbrew sugestiom internautów tej fotografii nie zrobiono na tegorocznym festiwalu w Glastonbury. Bo rzeczywiście stamtąd pochodzi, ale jest sprzed siedmiu lat. Łatwo to ustalić, wprowadzając zdjęcie do internetowej wyszukiwarki obrazów Google. Jeden z pierwszych wyników odsyła do artykułu serwisu francuskiej gazety "Le Figaro" z 2019 roku. Tekst ilustruje to samo zdjęcie - wykonano je w 2015 roku. Artykuł "Le Figaro" dotyczył decyzji organizatora festiwalu o zaprzestaniu sprzedaży plastikowych butelek na wodę.

Zespół fact-checkingowy Reuters Fact Check odsyła z kolei do tekstu serwisu Daily Mail z 2015 roku, gdzie również wykorzystano to zdjęcie. Podpisano je nazwiskiem autora Davida Hedgesa i nazwą brytyjskiej firmy medialnej SWNS. Przedstawiciel firmy potwierdził Reutersowi, że fotografię wykonano w 2015 roku. Autor fotografii poinformował z kolei, że nie mógł zrobić zdjęcia po tegorocznym festiwalu, ponieważ nie było go wtedy w Wielkiej Brytanii.

Śmieci od lat są problemem organizatorów i uczestników festiwalu w Glastonbury. Portal Daily Mail opisywał, jak ci sami uczestnicy festiwalu, którzy oklaskiwali wystąpienie Thunberg, a dwa dni później słuchali Billie Eilish, Paula McCartneya i Kendricka Lamara, zostawili po sobie tysiące papierowych kubków, pojemników na jedzenie, namioty, krzesła kempingowe, dmuchane materace czy klapki. Mimo że organizatorzy apelowali o zabieranie swoich rzeczy, a każdy uczestnik otrzymał worki na śmieci, to po festiwalu aż 2,5 tys. wolontariuszy sprzątało teren farmy.

Greta Thunberg nie wypowiadała się publicznie ani nie informowała w mediach społecznościowych, jak dotarła na festiwal. Pytanie w tej sprawie wysłaliśmy do współpracowników aktywistki, ale jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. W ostatnich latach Thunberg konsekwentnie opowiadała się przeciw podróżom samolotem, podkreślając wpływ przemysłu lotniczego na ocieplanie klimatu. W 2019 roku w podróż z Europy do Stanów Zjednoczonych na szczyt klimatyczny ONZ wybrała się jachtem.