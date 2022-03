Niemcy i uchodźcy z Ukrainy: "możliwości przyjęcia kolejnych na wyczerpaniu"? Sprawdzamy

Według informacji podanej 17 marca na stronie Ministerstwa Infrastruktury z Polski pociągami do Niemiec i Czech wyjechało od początku wojny do 16 marca 115,7 tys. uchodźców z Ukrainy. Na temat Ukraińców, którzy traktują nasz kraj jako tranzytowy, mówił 19 marca w radiowej Trójce wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Stwierdził, że "kluczową kwestią jest relokacja rodzin ukraińskich, tak i wewnętrzna jak i zewnętrzna". Mówił, że są kraje, które ochoczo przyjmują Ukraińców - np. Włochy i Wielka Brytania.

Niemcy prosili o wstrzymanie pociągów

Sprawdziliśmy, czy słowa wiceministra Skurkiewicza mają pokrycie w faktach. O niemieckiej prośbie w sprawie uchodźców w ostatnich dniach mówił też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker: 14 marca w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 powiedział, że "żadna administracja sama nie mogła być przygotowana na taką falę migracji", a jej skala "zaskoczyła całą Europę".

"Wczoraj (13 marca – red.) wieczorem mieliśmy kontakt z niemieckiego MSW, gdzie poproszono nas o to, czy możemy wstrzymać specjalne pociągi, które jadą do Niemiec, ponieważ tam już zrobiło się wąskie gardło. To pokazuje, jak Unia Europejska i inne państwa nie były przygotowane na tą sytuację" - stwierdził wiceminister. Wtedy podał, że pociągami specjalnymi z Krakowa, Katowic i Warszawy wyjechało do Niemiec 27 tys. osób. Pociągów tych, ponieważ były już w drodze, nie zatrzymano.

Tego samego dnia po południu Paweł Szefernaker napisał na Twitterze, że "podczas wideokonferencji z niemieckimi ministrami sprawa została wyjaśniona. Nasi sąsiedzi rozbudują punkty recepcyjne przy granicy i w związku z tym nie powinno być już takiego problemu".

Lecz do tego dnia - czyli do 14 marca - według danych niemieckiej policji federalnej do Niemiec dotarło już 147 tys. uchodźców z Ukrainy.

W Niemczech stale przybywa uchodźców z Ukrainy

Tak więc wypowiedź wiceministra Wojciecha Skurkiewicza była nieprecyzyjna. Strona niemiecka wysłała swoją prośbę nie po przyjęciu 20 tys. uchodźców, tylko gdy w Niemczech było ich ponad 140 tys.