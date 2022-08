Szef WHO aresztowany? WHO dementuje. Wyjaśniamy, skąd ten fejk

Interpol aresztował sekretarza generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa - taka informacja rozpowszechniana jest w polskiej sieci od kilku dni, a wcześniej pojawiła się w anglojęzycznym internecie. "Dyrektor WHO aresztowany za zbrodnie przeciwko ludzkości Tedros Adhanom Ghebreyesus obecny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) został aresztowany przez Interpol i jest przetrzymywany w więzieniu za przestępstwa przeciwko ludzkość i ludobójstwo. Grozi mu kara śmierci" - napisał 25 lipca jeden z polskich użytkowników Twittera (pisownia postów oryginalna). Wpis polubiło ponad 340 twitterowiczów, ponad 110 podało go dalej.

Komentarze niektórych użytkowników Twittera pokazują, że uwierzyli w prawdziwość informacji. "I pomyśleć, że tacy ludzie meblują nam życie"; "Nosił wilk razy kilka,poniosą i wilka!Wierzchołek góry lodowej!Po kolei wszystkich trzeba wyłapać!!! Gatesa, Fauchi-ego i wielu jeszcze innych, K.Schwaba, Harariego itd.!"; "Najwyższy czas" - pisali. W odpowiedzi na pytania niektórych komentujących autor tweeta podał link do artykułu na stronie Vancouver Times - jest datowany na 24 lipca i ma dowodzić prawdziwości informacji o aresztowaniu szefa WHO.

"Najbardziej zaufane źródło satyry"

Wiadomością o rzekomym aresztowaniu sekretarza generalnego WHO za "za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo" zajęły się anglojęzyczne redakcje factcheckingowe: AFP Fact Check, Snopes, Associated Press (AP), LeadStories.com. Okazuje się, że posty o tym krążyły także w językach angielskim, greckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

Po sprawdzeniu okazuje się, że informacje w mediach społecznościowych oparto na artykule opublikowanym na satyrycznej stronie, jaką jest Vancouver Times. W zakładce "Detale" (jej poprzedni tytuł brzmiał "O nas", prawdopodobnie zmieniono go w celu zmylenia osób nieznających satyrycznego charakteru strony) czytamy: "Vancouver Times jest najbardziej zaufanym źródłem satyry na Zachodnim Wybrzeżu. Piszemy satyryczne historie o problemach, które dotykają konserwatystów".

"To jest artykuł satyryczny. Urzędnicy służby zdrowia uważają szczepionki COVID-19 za bezpieczne i skuteczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie CDC.org" - taka informacja jest na końcu tekstu pod tytułem "Dyrektor WHO aresztowany za zbrodnie przeciwko ludzkości, WEF może być następny" na stronie Vancouver Times. W treści, oprócz wprowadzających w błąd informacji o aresztowaniu szefa WHO, są linki do tweetów redakcji fact-checkingowych, które dementowały tę wiadomość.

Mimo satyrycznego charakteru strony treść artykułu o rzekomym aresztowaniu szefa WHO szerzy dezinformację na temat pandemii i szczepionek na COVID-19. "Tedros Adhanom Ghebreyesus, obecny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) został aresztowany przez Interpol i przebywa w więzieniu za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Ma to miejsce w momencie, gdy organy ścigania na całym świecie zaczęły namierzać polityków, biznesmenów i liderów korporacji za ich rolę w 'plandemii' oraz za wciskanie niepotrzebnych i śmiertelnych szczepionek ludzkiej populacji" - czytamy w tekście.

Rzekome zaplanowanie pandemii COVID-19 to teoria spiskowa, którą w Konkret24 kilkukrotnie opisywał. A zatwierdzone do użytku szczepionki na COVID-19 przeszły wymagane testy i badania kliniczne. Zostały uznane za bezpieczne i skuteczne przez Europejską Agencja Leków (EMA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Światowa Organizacja Zdrowia też stwierdziła, że szczepionki na COVID-19 są bezpieczne i skuteczne.

W maju tego roku w Konkret24 weryfikowaliśmy już nieprawdziwe doniesienia z Vancouver Times - wtedy chodziło o informację o aresztowaniu wiceszefa Pfizera i oskarżeniu go o wielokrotnie oszustwa.

Oficjalne zaprzeczenie WHO

Żadne wiarygodne źródła nie potwierdziły doniesień o rzekomym aresztowaniu szefa WHO. Co więcej: WHO potwierdziła agencji AP, że ta informacja jest fałszywa.

1 sierpnia, czyli kilka dni po rzekomym aresztowaniu, na profilu sekretarza generalnego WHO na Twitterze opublikowano jego zdjęcie ze spotkania z dyrektorem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) Gerdem Mullerem. Tedros pozuje do niego wspólnie z Mullerem.