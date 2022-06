W Europejskiej Partii Ludowej "Tusk miał bardzo złą opinię i reputację"? "Przewodniczący Weber tego nie powiedział"

Zgodnie z przekazem rozpowszechnianym w mediach społecznościowych nowy przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber krytycznie wypowiadał się o Donaldzie Tusku. Sprawdziliśmy, czy rozpowszechniany rzekomy cytat Webera jest prawdziwy.

Użytkownicy Twittera rozsyłają cytat przypisywany Manfredowi Weberowi, europosłowi należącemu do niemieckiej CDU. To on zastąpił Donalda Tuska na stanowisku szefa Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Parlamencie Europejskim. Weber miał powiedzieć: "W historii partii, nigdy wcześniej nie było usunięcia jej przewodniczącego przed upływem końca kadencji. W wewnętrznych wyborach, Donald Tusk miał zaledwie 12-o procentowe poparcie. Miał wewnątrz partii bardzo złą opinię i reputację" (pisownia postów oryginalna).

Fałszywy cytat przypisywany Manfredowi Weberowi Foto: Twitter

Opublikowanego 22 czerwca tweeta z tym cytatem polubiło 1,4 tys. internautów, blisko 750 podało go dalej. "Czyli gardzili lokajem"; "Król Europy, niemożliwe"; "Nawet oni się na nim poznali?" - pisali internauci, którzy najprawdopodobniej uwierzyli, że cytat jest prawdziwy. Inni byli sceptyczni. "No moje oko ten cytat to fejk" - stwierdził jeden. Niektórzy prosili o podanie linka do wypowiedzi źródłowej. Cytat krążył również na Facebooku, ale tam nie zyskał większej popularności. W sieci nie znaleźliśmy śladu podobnej wypowiedzi Manfreda Webera. Nie udało nam się znaleźć też żadnej niedawnej i jednoznacznie krytycznej wypowiedzi Webera pod adresem Tuska. Jednocześnie prawdziwości cytatu zaprzeczają współpracownicy obu polityków.

01.06.2022 | Donald Tusk przestał pełnić funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Video: Fakty TVN