Wiceminister o uwięzieniu irlandzkiego nauczyciela i genderowej rewolucji. To fake news

"Trafił do więzienia za odmowę używania zaimka"

Inni internauci również pisali, że nauczyciel trafił do więzienia, ponieważ odmówił określania ucznia innymi niż męskie zaimkami. "Enoch Burke, ewangelik został skazany przez irlandzkiego sędziego Michaela Quinna na NIEODWOŁALNĄ karę więzienia za swoje chrześcijańskie przekonania. Jako nauczyciel odmówił nazwania ucznia, który był chłopcem, dziewczynką. Oto jak anty-chrześcijańska stała się Irlandia"; "Został uwięziony za odmowę określania chłopca dziewczynką"; "Irlandia 2022: Enoch Burke trafił do więzienia za odmowę używania zaimka 'oni'" - to przykładowe anglojęzyczne wpisy, które znaleźliśmy w mediach społecznościowych.

Historię pedagoga opisywały inne media, w tym polskie. "Irlandzki nauczyciel trafił do aresztu bo zwracał się do mężczyzny... jak do mężczyzny" - podał portal Kresy.pl (pisownia oryginalna). "Niebywałe! W Irlandii nauczyciel trafił do więzienia, bo odmówił używania 'transpłciowych' zaimków wobec chłopca" - to z kolei tytuł artykułu na portalu Fronda.pl. Z kolei portal Wysokieobcasy.pl poinformował na Facebooku, że pedagog trafił do więzienia za to, że odmówił używania zaimków neutralnych płciowo.

Okazuje się jednak, że powód umieszczenia irlandzkiego nauczyciela za kratkami jest zgoła inny od podawanego przez polskiego wiceministra sprawiedliwości i innych komentujących. Jaki?