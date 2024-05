"Amerykanie wspólnie z Ukraińcami wygrali drugą wojnę"? To zmanipulowane nagranie

Przekaz wykorzystywany przez rosyjską propagandę

Pytanie o pomoc humanitarną dla Gazy zostało sfabrykowane

Jak sprawdziliśmy, zmanipulowane nagranie to fragment konferencji prasowej rzeczniczki Białego Domu z 7 maja 2024 roku. Wydarzenie było transmitowane na żywo na YouTube. Zgadza się ubiór rzeczniczki i dziennikarza, wokół mężczyzny siedzą te same osoby co na zmanipulowanym nagraniu. Dziennikarz zadaje pytanie w 18. minucie nagrania.

I kontynuował opis trudnej sytuacji związanej z dostarczeniem pomocy humanitarnej w Gazie: "To powtarzający się schemat. Izrael zamyka przejścia graniczne. Prezydent prosi o ich ponowne otwarcie. Ostatecznie przejścia zostają ponownie otwarte. Część pomocy znów zaczyna płynąć. Ale potem Izrael ponownie odcina strumień pomocy do Strefy Gazy, mimo że prezydent wielokrotnie mówił, że ważne jest, aby pomoc płynęła stale. I wydaje się, że wciąż na to nalega, tylko po to, by zrobić jeden krok do przodu, a dwa do tyłu".