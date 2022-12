Nazistowska swastyka na łotewskiej choince? Nie, to ludowy symbol

Kontrowersje w polskich mediach społecznościowych wywołują zdjęcia i filmy pokazujące świąteczne dekoracje w łotewskim mieście - według internautów widać na nich symbole przypominające swastykę. To nieprawda.

Zdjęcia i nagrania świątecznych dekoracji - w tym choinki - na których widać rzekomo swastykę, rozpowszechniano w internecie, także polskim, od końca listopada 2022 roku. Wielu autorów takich wpisów informowało, że materiały pochodzą z Łotwy - sugerowali, że w tym kraju na świątecznych dekoracjach umieszczono nazistowskie symbole. "Nazi Łotwa"; "Choinka udekorowana: symbol podobny do swastyki zdobił choinkę na Łotwie"; "Łotwa przygotowana na Święta Bożego Narodzenia, a Wy?"; "Idą święta. Choinka podobno stoi na Łotwie, przyozdobiona w tradycyjne motywy ludowe. Serio?" - pisali internauci.

Tylko że ów budzący komentarze symbol nie ma nic wspólnego z nazizmem - Łotysze używali go na długo przed wojną, bo wywodzi się z ich kultury ludowej.

Rosyjskie tropy fake newsa

Temat rzekomo "nazistowskich symboli" i "świątecznych swastyk" na łotewskich ozdobach był często podnoszony w rosyjskich mediach. Nagranie choinki udostępniane m.in. przez polskich internautów pochodzi z agencji Ruptly należącej do kontrolowanej przez państwo telewizji RT (dawniej Russia Today). Artykuły na temat "choinki ze swastyką" publikowano m.in. na portalach Sputnik , Ren.tv , Moskwa24 , na stronie dziennika " Izwiestia " czy znanego z rozpowszechniania prorosyjskiej dezinformacji Eadaily.com . W tekście Ren.tv stwierdzono, że "skandale na tle nastrojów nazistowskich na Łotwie wybuchają nie po raz pierwszy". I dalej: "Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała łotewskiego deputowanego Aleksandra Kirsztajna 'nazistowskim maniakiem' po tym, jak powiedział, że naród rosyjski rzekomo nie istnieje".

W rozpowszechnianie informacji o swastykach zaangażowano też oficjalne rosyjskie kanały państwowe. Na profilu rosyjskiej ambasady w Rydze w serwisie Telegram 29 listopada zamieszczono zdjęcia choinki z podpisem: "Przygotowania do świąt w łotewskim mieście Lielvārde. Nie można jednak powiedzieć, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy – na Łotwie od zawsze można było zauważyć swastyki na ulicach czy noworocznych dekoracjach".

Stary łotewski symbol

Pas Lielvārde to ważny element tradycyjnego stroju łotewskiego. Współcześnie umieszcza się go nie tylko na pamiątkach i strojach ludowych, ale też w paszporcie. Wykonuje się go z biało-czerwonej tkaniny i ozdabia wieloma symbolami ważnymi dla Łotyszy. Jednym z nich jest Ugunskrusts, czyli "krzyż ognia".