Władimir Putin o "użyciu broni jądrowej". Kiedy tak powiedział

Miliony odsłon w mediach społecznościowych generują wpisy z nagraniem, na którym Władimir Putin ma rzekomo mówić, że Rosja użyje broni jądrowej w przypadku masowego ataku rakietowego na jej terytorium. Nieprzypadkowo wideo to - z błędnym opisem - jest teraz rozpowszechniane przez prorosyjskie konta. Tłumaczymy, kiedy i co mówił rosyjski prezydent.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci Zgłoś do sprawdzenia

Po ostatniej decyzji amerykańskiej administracji dotyczącej Ukrainy prokremlowskie profile w mediach społecznościowych straszą wojną atomową. Joe Biden dał bowiem zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do ataków w głąb Rosji. Według agencji Reuters Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach przy użyciu pocisków ATACMS mających zasięg około 300 kilometrów. Na zmianę decyzji USA miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Rosję północnokoreańskich wojsk lądowych.

Podobne doniesienia opublikowały m.in. agencje AP, AFP i dziennik "The New York Times". Ten ostatni pisze, że decyzja Bidena to "poważna zmiana" w polityce USA. Zapadła na dwa miesiące przed objęciem urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. "NYT" dodaje, że pozwolenie Ukraińcom na użycie pocisków dalekiego zasięgu to odpowiedź na "zaskakującą decyzję" Rosji o wprowadzeniu do walki wojsk północnokoreańskich. Biały Dom nie skomentował na razie oficjalnie tych doniesień.

W takiej politycznej atmosferze rozpowszechniane jest teraz w sieci nagranie z fragmentem wystąpienia prezydenta Putina. Na publikujących to wideo kontach nie ma informacji, kiedy nagrano tę wypowiedź - a komentarze mają sugerować, że słowa padły właśnie po decyzji amerykańskiej administracji. Jest to ponad trzyminutowy fragment anglojęzycznej relacji rosyjskiej telewizji Russia Today. Najpierw słychać angielskie tłumaczenie wypowiedzi Putina podczas jakiegoś oficjalnego spotkania. Przy stole siedzą mężczyźni w garniturach, w tle widać rosyjskie flagi. Potem jest relacja rosyjskiego reportera.

FAŁSZ Na profilach rozsyłających nagranie z Putinem nie ma informacji, kiedy padły te słowa; sama wypowiedź jest błędnie tłumaczona x.com

"'Użyjemy broni jądrowej, jeśli w stronę Rosji wystrzelony zostanie masowy pocisk wroga lub UAV lub gdy ta broń przedostanie się na terytorium Rosji' - Władimir Putin"; "Info dla debili cieszących się ze zgody USA na użycie rakiet dalekiego zaś przez UKR" - brzmią komentarze do tego wideo na polskojęzycznych profilach, które na co dzień podają przekazy rosyjskiej propagandy (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Czy tak właśnie mówił Putin? Czy to jego komentarz do decyzji USA? Wyjaśniamy.

Nagranie z posiedzenia rosyjskiej Rady Bezpieczeństw. Manipulacja słowami Putina

Od dawna Ukraina czyniła starania i apelowała o amerykańską zgodę na użycie amerykańskiej broni do uderzeń na uzasadnione, militarne cele w głąb Rosji. Joe Biden obawiał się, że może to doprowadzić do jeszcze większej eskalacji konfliktu. Kreml ostrzegał, że odbierze taki ruch za znaczącą eskalację.

W maju 2024 roku prezydent USA zgodził się na ataki w regionach przygranicznych po rosyjskiej stronie granicy, ale nie dotyczyło to użycia ATACMS i innych pocisków o dalszym zasięgu. Szef Pentagonu Lloyd Austin argumentował, że zniesienie restrykcji wiele nie zmieni, bo Ukraina ma własną broń o podobnym i dalszym zasięgu, a Rosjanie przesunęli część swoich zasobów - np. bombowce używane do ostrzału Ukrainy - w głąb kraju, poza zasięg ATACMS. Teraz jednak Biały Dom dał Ukrainie zgodę na wystrzeliwanie ATACMS w głąb Rosji.

Rozsyłane wideo z wypowiedzią Putina nie jest aktualne. Prezydent Rosji nie mówił tak po ostatniej decyzji administracji USA. Te słowa padły wcześniej, we wrześniu 2024 roku. Zostały wówczas odczytane jako zapowiedź zmiany doktryny nuklearnej Rosji.

Nagranie pokazuje fragment posiedzenia rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Władimir Putin mówił o propozycjach zmian w doktrynie nuklearnej swego kraju, co transmitowały rosyjskie media. Chodziło o to, by agresja na Rosję ze strony jakiegokolwiek państwa nieposiadającego broni jądrowej, ale z udziałem lub wsparciem państwa nuklearnego, była uważana za ich wspólny atak na Federację Rosyjską.

Władimir Putin na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, 25 września 2024 PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Według Putina Kreml mógłby także rozważyć użycie broni atomowej, gdyby wykrył rozpoczęcie masowego wystrzeliwania rakiet, ataku samolotów lub dronów na rosyjskie terytorium. I tu ważne jest, jakich sformułowań użył - otóż powiedział: "Rozważymy taką możliwość, jeśli otrzymamy wiarygodne informacje o masowym wystrzeleniu powietrznych środków ataku i przekroczeniu przez nie granicy naszego państwa".

Wbrew rozpowszechnianemu teraz przekazowi Putin nie zapowiedział twardo: "użyjemy", tylko wspomniał o "rozważeniu możliwości".

Po ostatniej decyzji amerykańskiej administracji Władimir Putin na razie nie zabrał głosu publicznie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że jeśli taka decyzja rzeczywiście została podjęta i przekazana władzom w Kijowie, oznaczałoby to "nowy etap napięcia" w konflikcie. Podkreślił, że Rosja monitoruje sytuację i będzie odpowiednio reagować na wszelkie zagrożenia wynikające z takiego scenariusza.

Źródło: Konkret24