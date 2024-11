"Palestyńskie dziecko uwięzione pod gruzami"? Co pokazuje nagranie

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Konflikt Izraela z Hamasem od wielu miesięcy wykorzystują twórcy dezinformacji. W ostatnim tygodniu w anglojęzycznej sieci rozpowszechniane było ponad półminutowe nagranie, na którym widać małą dziewczynkę spoglądającą przez niewielką dziurę w murze budynku. "Palestyńskie dziecko uwięzione pod gruzami czeka na pomoc. Cóż za rozdzierająca serce scena" - brzmiał identyczny komentarz w języku angielskim do filmu, który załączono w dwóch osobnych postach 26 października. Jeden z wpisów z tym nagraniem wyświetlono ponad 5,9 mln razy, drugi - ponad 2,3 mln razy. Do 31 października wpisy z tym materiałem opublikowano ponad 260 razy .

Również 26 października w serwisie X opublikowano post o niemal identycznej treści w języku polskim. "Palestyńskie dziecko uwięzione pod gruzami oczekuje na pomoc. Cóż za rozdzierająca serce scena. Szacunek narodowi Palestyńskiemu za odwagę i wytrzymalosc" - napisał autor; do 31 października nagranie wyświetlono ponad 37 tys. razy. A pod nim pisano np.: "Niestety takie jest życie i tego nie zmienimy"; "Nie wiem jak ludzie mogą patrzeć obojętnie na takie sceny, nie wiem jak można nie myśleć o innych dzieciach umierających długo w strachu, bólu i samotności pod gruzami. Jak można tego nie potępiać?". Niektórzy jednak zwracali uwagę: "Jak na uwięzione w gruzach to całkiem rozbawione to dziecko"; "Od razu widać, że to ściema dla naiwnych. Takie zdjęcia dzieci to klasyka manipulacji" (zachowujemy oryginalną pisownię wszystkich wpisów).