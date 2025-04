Procesja w Nowym Jorku możliwa dopiero za Trumpa? Co to za nagranie

Według popularnego w sieci przekazu dopiero po zmianie prezydenta USA - czyli po powrocie na to stanowisko Donalda Trumpa - w Nowym Jorku mogła się odbyć procesja wielkanocna. Dowodem ma być opublikowane wideo. Tylko że nie ma ono nic wspólnego z Wielkanocą.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

"Wystarczyło tylko zmienić prezydenta i zamiast marszu bandy transów i zboczencow mamy procesję Zmartwychwstania Pańskiego w centrum Nowego Yorku" - napisał anonimowy użytkownik serwisu X 21 kwietnia 2025 roku (pisownia oryginalna). Był to jego komentarz do nagrania i wpisu zamieszczonego przez innego użytkownika. Ten opublikował 35-sekundowy film pokazujący procesję religijną idącą ulicą Nowego Jorku. "Pięć tysięcy chrześcijan przeszło ulicami Nowego Jorku, świętując Jezusa. Czy popierasz to? Media głównego nurtu nie chcą, byś dzielił się tym nagraniem!" - brzmiał post po angielsku.