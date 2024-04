Ukraiński konsulat, podziemna drukarnia, fałszywe paszporty. Nic się nie zgadza

Pracownicy konsulatu Ukrainy mieli prowadzić podziemną drukarnię i legalizować fałszywe ukraińskie paszporty - dowiadujemy się z rozpowszechnianego w mediach społecznościowych filmu. Ma on logo ukraińskiej organizacji rządowej i wygląda jak oficjalny materiał. Ale to fałszywka: zarówno pod względem informacyjnym, jak i montażowym.

W ostatnich dniach w internecie i mediach społecznościowych pojawia się sporo informacji na temat problemów obywateli Ukrainy przebywających w Polsce z załatwieniem usług w konsulatach. Ma to związek z nową ustawą mobilizacyjną, która wejdzie w życie w Ukrainie 18 maja. Zgodnie z nią mężczyźni w wieku 18-60 lat, którzy będą chcieli wyjechać z kraju lub przebywają poza nim, będą mogli uzyskać paszport obywatela Ukrainy wyłącznie na terenie swojego kraju. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba informował, że po tym terminie "proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków o podjęcie działań konsularnych będzie kontynuowany z uwzględnieniem nowych wymogów wynikających z przepisów ustawy". Te zapowiedzi spowodowały, że przed konsulatami ukraińskimi w Polsce zaczęły się ustawiać kolejki; 23 kwietnia konsulaty przestały nawet świadczyć usługi mężczyznom w wieku mobilizacyjnym.

Te wydarzenia, oprócz komentarzy, doprowadziły do powstawania fałszywych przekazów, najczęściej o charakterze antyukraińskim. Jednym z nich był ten o rzekomym proteście Ukraińców w Katowicach przeciwko poborowi mężczyzn przebywających w Polsce - weryfikowaliśmy to w Konkret24. Były też inne.

Natomiast jeden z użytkowników serwisu X poinformował 25 kwietnia: "Pracownicy konsulatu Ukrainy w Polsce pomogli ukraincom w zalegalizowaniu dokumentów. Zorganizowali podziemną drukarnię, w której drukowali fałszywe paszporty ukraińskie. Pracownicy konsulatu zalegalizowali dokumenty korzystając z bazy danych, do której mieli dostęp. Cena- 5 tys euro" (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do postu dodał trwające ponad minutę nagranie, które miało potwierdzać tę informację.

FAŁSZ Wprowadzający w błąd post opublikowany 25 kwietnia 2024 roku x.com

Film jest zbitką ponad 20 ujęć. Pierwsze przedstawiają m.in. budynek Konsulatu Ukrainy we Wrocławiu i stojącą przed nim kolejkę - co sugeruje, że to tam miało dojść do nielegalnego procederu. Potem widzimy kadry z wnętrza jakiegoś urzędu, np. z przekazania paszportu w okienku, mężczyznę z laptopem, zbliżenia na pliki banknotów o nominale 50 euro, ekran komputera z danymi osobowymi. Następnie oglądamy mężczyznę doprowadzanego przez dwóch policjantów na salę rozpraw; ujęcie sędziego - co sugeruje, że rzekoma sprawa fałszerstwa trafiła już przed polski sąd. Jest też krótkie ujęcie z płk. Adamem Ciszewskim, zastępcą szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz dwa z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą.

Podkładem do filmu jest muzyka, a na kadry nałożono napisy w języku angielskim. Tekst brzmi: "Dwóch pracowników konsulatu Ukrainy w Polsce pomogło uchodźcom zalegalizować fałszywe paszporty. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawniła działalność podziemnej drukarni. Drukarnia specjalizowała się w podrabianiu paszportów i dowodów osobistych. Organy ścigania zidentyfikowały dwóch pracowników konsulatu Ukrainy, których nazwiska zostały utajnione dla dobra śledztwa. Pracownicy misji dyplomatycznej zmieniali dane w bazie danych i w ten sposób legalizowali fałszywe dowody osobiste. Adam Ciszewski, zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, twierdzi, że cena każdego dokumentu wynosiła około 5000 euro. W drukarni znaleziono kilkaset dowodów osobistych" (tłum. red.).

Z kolejnych napisów wynika, że Dmytro Kułeba skomentował sprawę: "Głęboko ubolewamy nad tym incydentem, jest to rażące i haniebne naruszenie prawa. Obaj pracownicy zostali już odwołani i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w pełnym wymiarze prawa". Na koniec czytamy, że "Kuleba ostrzegł pozostałych pracowników konsulatu przed podobnymi działaniami". Przypomniano, że "wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zawiesiło usługi konsularne dla mężczyzn w wieku poborowym".

Nie dowiadujemy się, w którym z konsulatów Ukrainy w Polsce miało dojść do opisywanej sytuacji. W prawym górnym rogu kadru filmu od początku do końca widoczne jest logo United24. To oficjalna platforma władz Ukrainy, która umożliwia przekazanie darowizn na rzecz tego kraju. W mediach społecznościowych United24 publikuje nagrania przygotowywane w podobnym stylu jak to pokazane w poście: z napisami na czarnym tle w lewym dolnym roku i logiem w górnym prawym. Post z opisywanym filmem wyświetlono ponad 116 tys. razy.

Konsulat: "informacja jest fejkiem". United24: "wideo jest fałszywe"

27 kwietnia dział prasowy United24, odpowiadając na pytania Konkret24, poinformował: "Wideo jest fałszywe, nie zostało wyprodukowane przez United24". Dzień wcześniej na oficjalnym profilu United24 w serwisie X opublikowano ostrzeżenie przed fałszywym filmem, załączając zrzut ekranu polskiego posta, który wyżej opisaliśmy. "Wideo jest sfabrykowane, a historia jest całkowicie fałszywa. Nie ma żadnych dowodów na poparcie któregokolwiek z twierdzeń przedstawionych w filmie" - informował United24.

O odniesienie się do rzekomej historii poprosiliśmy też Konsulat Ukrainy we Wrocławiu. "Wymieniona informacja jest fejkiem" - przekazano nam w odpowiedzi 29 kwietnia. Do odpowiedzi dołączono link do stanowiska United24 z 26 kwietnia.

Nie znaleźliśmy wiarygodnych informacji, które potwierdzałyby odkrycie procederu fałszowania paszportów przez pracowników któregokolwiek z konsulatów Ukrainy w Polsce.

Zlepek starych i nowych nagrań

Przeanalizowaliśmy ujęcia wykorzystane w nagraniu obrandowanym logo United24. Wiele z nich już wcześniej było dostępnych w internecie, spora część w serwisie YouTube. Zidentyfikowaliśmy źródła 14 ujęć, które wykorzystano w fałszywce.

I tak np. źródłem czterech ujęć jest materiał opublikowany 30 czerwca 2022 roku na kanale YouTube "inPoland - Ukraiński informacyjny kanał w Polsce". Jego tytuł w języku ukraińskim brzmi: "Jak umówić się na wizytę w konsulacie?". W nim są kadry pokazujące kolejkę ludzi przed konsulatem Ukrainy we Wrocławiu (0:12), podanie paszportu przez urzędnika petentowi przez wnękę pod okienkiem (1:20), zbliżenie na okładkę ukraińskiego paszportu (1:13), zbliżenie na mężczyznę z laptopem, który przegląda na nim stronę z ukraińską flagą (0:41).

Przykład 1: kadr z kolejką wzięto z filmu na kanale YouTube "inPoland - Ukraiński informacyjny kanał w Polsce" Konkret 24, YouTube

Za to kadr pokazujący ekran komputera ze zdjęciem kobiety o blond włosach, gdzie widać część jej danych osobowych oraz otwarte okienko systemu, pochodzi z materiału anglojęzycznej stacji UATV English z Ukrainy. Opublikowano go 24 października 2017 roku na oficjalnym kanale stacji na YouTube. Tytuł: "Jak ukraińskie elektroniczne dowody osobiste powoli odmieniają biurokrację z epoki Związku Radzieckiego?". W pierwszej części dziennikarskiego materiału przedstawiono historię kobiety, która w Kijowie zarejestrowała w urzędzie nowo narodzone dziecko, używając do tego elektronicznego dowodu osobistego.

Przykład 2: kadr z ekranem komputera wzięto z materiału stacji UATV English Konkret 24, YouTube

Zbliżenie na paczki banknotów 50 euro pojawiło się w wideo na kanale YouTube Polskiej Policji. Materiał "Polska Policja - CBŚ zlikwidowało największy ośrodek fałszerski pieniędzy euro" opublikowano w październiku 2011 roku.

Przykład 3: ujęcia z plikami euro pochodzą z wideo na kanale YouTube Polskiej Policji Konkret 24, YouTube

Moment filmu pokazujący doprowadzenie na salę rozpraw mężczyzny przedstawia w rzeczywistości jednego z dwóch oskarżonych o zabójstwo 27-letniego Remigiusza L. Do zdarzenia doszło w 2020 roku w Krośnie. W listopadzie 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krośnie zapadł wyrok w tej sprawie. Ujęcie pojawiło się w materiale opublikowanym na kanale YouTube lokalnego portalu terazKrosno.pl. Materiał zatytułowano "Ogłoszenie wyroku (21.11.2022)".

Przykład 4: Ujęcia z doprowadzenia oskarżonego wzięto z filmu na YouTube lokalnego portalu terazKrosno.pl Konkret 24, YouTube

Z tego samego nagrania sprzed pochodzi ujęcie sędziego, które widać w spreparowanym filmie. To sędzia Artur Lipiński znany z serialu "Sąd rodzinny". Obecnie Lipiński jest Sędzią Sądu Okręgowego w Krośnie i jego rzecznikiem prasowym. W listopadzie 2022 roku ogłosił wyrok w sprawie o zabójstwo Remigiusza L.

Przykład 5: Kadr z sędzią również wzięto z filmu na kanale YouTube portalu terazKrosno.pl Konkret 24, YouTube

Z kolei tak fragment, w którym widać wiceszefa polskiego ABW, pochodzi z Konferencji SECURE 2024. Zgodnie z agendą wydarzenia 16 kwietnia 2024 orku Cieszyński wziął udział w debacie pt. "Globalne cyberbezpieczeństwo w obliczu nowej zimnej wojny". W nagraniu z debaty siedzi na tym samym krześle, w tym samym ubraniu, za jego plecami widać to samo tło co we fragmencie wykorzystanym w sfabrykowanym filmie.

Przykład 6: kadr z wiceszefem polskiego ABW pochodzi z Konferencji SECURE 2024 Konkret 24

Przypomnijmy, że podobne sfabrykowane nagrania nie raz były już rozsyłane w polskich mediach społecznościowych - by uwiarygodnić nieprawdziwe historie przedstawiające Ukrainę i Ukraińców w negatywnym świetle, wykorzystywano obrandowanie wiarygodnych stacji czy agencji informacyjnych, np. BBC News czy Reutersa.

