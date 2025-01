"Czego brakuje na tym zdjęciu?". Niczego

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

1 stycznia 2025 roku, gdy rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, w mediach społecznościowych internauci rozpowszechniali jedno ze zdjęć Donalda Tuska zrobione w Brukseli. Siedzi on przy stole z prezydentem Francji Emanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Przed nimi na stole postawiono trzy małe flagi - i to one zwracały uwagę komentujących: z lewej jest flaga Francji, w środku Unii Europejskiej, z prawej Niemiec.

"Niemka, Francuz i... Europejczyk. Wolałem premiera, który ma narodowość" - skomentował jeden z użytkowników serwisu X, który 1 stycznia opublikował tę fotografię. Flagi zaznaczono na czerwono (pisownia wszystkich postów oryginalna). Post wygenerował ponad 54 tysiące wyświetleń, podano go dalej ok. 400 razy. Autor innego wpisu w serwisie X, który również załączył omawiane zdjęcie, zapytał z kolei: "Czego brakuje na tym zdjęciu?" (na tej wersji fotografii flag nie zakreślono). Wpis wyświetlono ponad 36 tysięcy razy.

Internauci bezlitośni: "widzisz tam jakiegoś Polaka?", "za pieniądze to on paszport zmieni"

"Powiedziałbym że [brakuje - red.] flagi Polski ale skoro w rozmowach nie bierze udział Polak to flagi być nie musi"; "Nie, Francuz, Niemka i lokaj"; "Francuz, Niemka i Niemiec- europejczyk, bo przecież nie Polak"; "No co? Jest dwoje Niemców i jeden Francuz. Widzisz tam jakiegoś Polaka?"; "Za pieniądze to on paszport zmieni" - kpiono.