Godziny dla seniorów: Polska a inne kraje

W naszym kraju - zgodnie z rozporządzeniem rządu z 31 marca - od 1 kwietnia między 10 a 12 zakupy w sklepach mogą robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. Wprowadzenie tego przepisu uzasadniano troską o zdrowie osób najstarszych, by zminimalizować dla nich zagrożenie zakażenia się koronawirusem.

"Godziny dla seniorów są w USA właśnie zaraz po otwarciu sklepów. Ma to zasadnicze, medyczne uzasadnienie: wtedy sklepy są posprzątane, a więc najmniej 'zainfekowane' - napisał na Twitterze Tadeusz Zachurski, były korespondent w USA. "Rozsądnie" - skomentował publicysta Łukasz Warzecha.

Na godziny ustalone przez rząd zwrócili uwagę niektórzy internauci, odwołując się do rozwiązań, jakie wprowadzono np. w Stanach Zjednoczonych.

W Wielkiej Brytanii godziny dla seniorów - tzw. srebrne godziny (od ang. silver hours) - nie są tak powszechne jak w USA. Niektóre sieci handlowe ich nie wprowadziły, ale są tam wolontariusze pomagający osobom starszym w zakupach. W innych sieciach srebrne godziny trwają np. od 8 do 9 rano trzy dni w tygodniu ; w jeszcze innych osoby powyżej 70. roku życia mają pierwszeństwo w zakupach.

Zdaniem doktor Wen Dombrowski, lekarza geriatry doradzającej firmom z listy 500 Forbesa, cytowanej przez portal Cnbc.com, rano sklepy są czystsze i lepiej zaopatrzone. Według niej możliwość zakupów we wczesnych godzinach w przypadku osób starszych redukuje stres wywołany np. widokiem pustych półek. Ponadto seniorzy nie są narażeni na kontakt z młodymi ludźmi, którzy mogą być bezobjawowymi nosicielami wirusa.

Co ciekawe, nie tylko seniorom umożliwiono na Wyspach zakupy w wyznaczonym czasie. Z porannych godzin zakupów – w większości sieci między 8 a 9 – może korzystać personel medyczny National Health Service. Ale, jak zauważa brytyjski "The Sun", muszą się wylegitymować, bo były przypadki podszywania się pod personel NHS.

W Paryżu w jednej z sieci handlowych między 8-8.30 umożliwiono zakupy wyłącznie personelowi medycznemu, strażakom i policjantom.

W Czechach godziny się zmieniały

Z kolei czeskie władze najpierw 18 marca wprowadziły zakupy wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia między godziną 10 a 12. Po jednym dniu obowiązywania tego przepisu okazało się, że tuż przed 10 przed wieloma sklepami tworzyły się kolejki czekających osób starszych. Jak mówił Tomasz Pouza, przewodniczący czeskiej Konfederacji Handlu i Turystyki, "jeśli celem jest ograniczenie kontaktu z ludźmi i tłumu, doprowadziło to do tego, że rano przychodzi znacznie więcej osób". Uznał, że "ponieważ emeryci są najbardziej bezbronni, sensowne jest, aby przychodzili do sklepów zaraz po otwarciu, zanim ktokolwiek inny tam będzie".

Więc władze Czech wprowadziły we wszystkich sklepach godziny dla emerytów między 7 a 9. Z początkiem kwietnia kolejny raz zmieniono te przepisy. Teraz osoby powyżej 65. roku życia i niepełnosprawni 50+ mogą robić zakupy bez narażania się na towarzystwo młodych między 8 a 10 w dużych sklepach powyżej 500 m. kw. powierzchni. W mniejszych sklepach zniesiono jakiekolwiek restrykcje.