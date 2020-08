Łukasz Szumowski podsumował, co "się udało". Nie wszystko jest sukcesem

Wzrost nakładów na onkologię, początek reformy w psychiatrii dorosłych, ustawa o zawodzie lekarza dentysty, programy lekowe, częściowe skrócenie kolejek, większe zadowolenie Polaków z systemu ochrony zdrowia - takie m.in. swoje zasługi wymieniał Łukasz Szumowski, rezygnując z funkcji ministra zdrowia. Eksperci nie wszystko oceniają jako sukces. Za część działań odpowiadają poprzednicy Szumowskiego.

Ogłaszając we wtorek 18 sierpnia rezygnację z funkcji ministra zdrowia, Łukasz Szumowski przedstawił na konferencji prasowej listę spraw, które uznał za swe sukcesy na tym stanowisku. Poinformował też, że zespół ekspertów z resortu zdrowia przygotował strategię walki z jesienną falą pandemii COVID-19. "Od razu uprzedzam pytania: nigdzie nie znikam, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej. Oczywiście wracam do zawodu kardiologa. Chciałbym wrócić do kliniki, leczyć pacjentów" - mówił Łukasz Szumowski. Był ministrem zdrowia od 9 stycznia 2018 roku do 19 sierpnia 2020 roku. Na konferencji długo wymieniał, co uznaje za dokonania swoje i ministerstwa pod swoimi rządami, używając podczas tej wypowiedzi 18 razy frazy "udało się".

Przyjrzeliśmy się głównym obszarom, które wymienił Szumowski, oraz danym, które przywołał. Niektóre podsumowania były dość ogólne, bardziej ocenne niż konkretne. W sprawach wymagających oceny wdrożonych działań poprosiliśmy o komentarz organizacje pacjentów i przywołaliśmy opinie ekspertów. Onkologia Łukasz Szumowski: "Na pewno onkologia. To jest duży temat, który udało się zrobić. Sieć onkologiczna. Dzięki współpracy z prezydentem strategię onkologiczną udało się wypracować. Pierwszy raz w historii Polski mamy dokument taki. Na pewni leki onkologiczne, gdzie z tak naprawdę 10 tysięcy pacjentów, które uczestniczyły w programach lekowych, mamy 30 tysięcy osób, które uczestniczą w programach lekowych - w raku piersi z 4 do 11 specyfików. Nakłady na onkologię z blisko 5 miliardów na blisko 11,5 miliarda. (...) Myślę, że te zmiany, że każdy pacjent ma osobę, która prowadzi go przez system, to się sprawdziło w pilotażu i teraz czas na całą Polskę".

Nakłady na onkologię. Minister Szumowski mówił, że nakłady na onkologię w Polsce wzrosły z blisko 5 mld do blisko 11,5 mld zł. Tymczasem w lutym tego roku podczas konferencji prasowej sam przytoczył dane o wydatkach na onkologię w latach 2013-2018 i prognozy na lata 2019-2020 roku. Otóż w pierwszym roku urzędowania ministra Szumowskiego wydatki na onkologię wynosiły już 9,6 mld zł. A w 2013 roku - 7,1 mld zł, czyli dużo więcej niż wymienione 5 mld.

- Jeżeli faktycznie w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat nakłady na onkologię zwiększyły się tak istotnie, jak opisuje to minister Szumowski, to znaczy, że zostały wydane w bezsensowny sposób – stwierdza Bartosz Poliński z fundacji Alivia. Podkreśla, że dla pacjentów priorytetem jest skuteczność leczenia raka. A wskaźnik śmiertelności na raka w Polsce jest na wysokim poziomie w porównaniu z innymi krajami Europy i średnią w UE. Leczenie chorób rzadkich Łukasz Szumowski: "Udało się popchnąć do przodu sprawę osób z chorobami rzadkimi. Refundacja wszystkim polskim pacjentom chorym na SMA leczenia, które jest skuteczne, które jest zalecane przez środowiska. Każdy ma to za darmo w Polsce. To jest rzecz nie zawsze osiągalna w bogatszych państwach krajach, czy refundacja leków na chorobę Fabry'ego, czy na pęcherzowe oddzielanie się naskórka". Leczenie SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni, lekiem Nusinersen jest refundowane w Polsce od stycznia 2019 roku. Ta choroba genetyczna jest schorzeniem nerwowo-mięśniowym. Osobom nią dotkniętym słabną i stopniowo zanikają mięśnie. Co roku w Polsce rodzi się ok. 50 dzieci z SMA. Przyjęcie odpowiedniego leku to najczęściej ratunek dla życia małych pacjentów. Wprowadzenie refundacji drogiego Nusinersenu spotkało się z euforycznym przyjęciem chorych i ich rodzin. Prawdą jest również, że terapia nie jest w pełni osiągalna w niektórych zamożnych państwach, na co zwracają uwagę organizacje pacjenckie. Tylko że tego leku część pacjentów nie może przyjmować. Ratunkiem dla niektórych jest stosowana w Stanach Zjednoczonych terapia genowa polegająca na wykonaniu jednorazowego wlewu. Dzięki niej organizm chorego może sam produkować białka odpowiedzialne za stymulowanie mięśni. Koszt podania leku to ok. 9 mln zł. Z tego powodu terapia bywa nazywana "najdroższym lekiem świata". W Polsce nie jest refundowana.

Prawdą jest, że działania resortu zdrowia za czasów ministra Szumowskiego doprowadziły do refundacji leków na chorobę Fabry'ego i darmowego dostępu do świadczeń dla chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Psychiatria Łukasz Szumowski: "Ważna niesamowicie jest psychiatria. Udało się już wdrożyć pierwszą część reformy dorosłych. COVID troszkę zastopował tę reformę u dzieci, ale no już jest de facto z punktu widzenia legislacyjnego podpisana. Tworzą się te centra zdrowia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, bo ten krótki czas dostępu do pomocy psychiatrycznej jest tutaj niezwykle ważny". W kwietniu 2018 roku minister Szumowski zapowiadał program reformy opieki psychiatrycznej. W styczniu br., informując sejmową komisję zdrowia o planach resortu na lata 2020-2023, podkreślał, że jednym z kluczowych obszarów zmian będzie psychiatria. "W poprzedniej kadencji udało się nam rozpocząć program pilotażowy w psychiatrii dorosłych. Udało się nam stworzyć model chwalony przez środowisko psychiatrów, gdzie pacjent z problemem natury psychiatrycznej otrzymuje pomoc w centrach zdrowia psychicznego w ciągu 72 godzin" - mówił minister, wskazując, że nie on rozpoczął ten program. Tymczasem specjaliści alarmują o trwającej od lat o zapaści polskiej psychiatrii. "Działamy wszyscy w stanie kryzysu. Okres oczekiwania na pierwszy kontakt [z psychiatrą] wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Miejsc brakuje również w gabinetach prywatnych, na wizytę czeka się miesiąc albo dwa. Brakuje lekarzom czasu na kontynuację leczenia, jego weryfikację. Kontrola planu terapeutycznego staje się czysto teoretyczna" - mówił dr Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w wywiadzie opublikowanym na portalu Onet w sierpniu tego roku. "W tym roku NFZ ma dodatkowe 243 miliony złotych z przeznaczeniem na psychiatrię dziecięcą na wsparcie między innymi powstających ośrodków psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży" - zapowiedział w lutym tego roku rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, o czym informował portal Tvn24.pl. "To może się okazać niewystarczające. Niemniej sam fakt, że w ogóle jakaś suma, dość znaczna, się pojawiła, na pewno jest dobrym krokiem poprawy sytuacji" - oceniał działanie resortu specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Andrzej Rajewski. Do lutego większość oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiła konkursy na poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Pierwszych pacjentów miały przyjąć w kwietniu. Zapytaliśmy NFZ i Ministerstwo Zdrowia, ile takich poradni otworzono - czekamy na odpowiedź. Poprosiliśmy także ministerstwo o szczegóły wdrożenia reformy psychiatrii dorosłych.

Kadry medyczne Łukasz Szumowski: "Ja wchodząc do resortu, usiadłem do stołu z lekarzami, z młodymi lekarzami, ze starszymi lekarzami. Udało się wypracować pewien kompromis. Oczywiście różnie może być oceniany post factum. Natomiast fakt jest taki, że udało się go wypracować. Udało się stworzyć ustawę o zawodzie lekarza dentysty, w taki sposób, że wreszcie różne takie zaszłości, dziwnych trybów egzaminów zostały zlikwidowane". 8 lutego 2018 roku Łukasz Szumowski jako nowy minister zdrowia podpisał porozumienie z lekarzami rezydentami, których protesty trwające od października 2017 roku doprowadziły do dymisji poprzedniego szefa resortu Konstantego Radziwiłła. Porozumienie zobowiązywało rząd do przekazania 6 proc. PKB na służbę zdrowia do 2024 roku - informował Tvn24.pl. Wiele z punktów porozumienia nie zostało zrealizowanych. W marcu 2019 roku Naczelna Rada Lekarska (NRL) wyraziła stanowczy sprzeciw wobec niewywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia i rząd RP z zapisów porozumienia z lekarzami rezydentami. Samorząd lekarski zwrócił także uwagę, że wybrana metoda liczenia gwarantowanych nakładów na ochronę zdrowia tylko w 2018 roku uszczupliła pulę środków o prawie 10 mld zł. Lekarze dentyści. W lipcu prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uznają, że przynajmniej częściowo uwzględniła ona postulaty środowiska. W komunikacie Izby podkreślono, że w ustawie uregulowano zasady przygotowywania egzaminów. Zakłada powstanie publicznej bazy pytań. Podczas egzaminu można się spodziewać 30 proc. nowych pytań i 70 proc. pytań z bazy. Po egzaminach obowiązkowo będą publikowane pytania i odpowiedzi. Ustawa zakłada też obowiązek publikacji przed egzaminami bibliografii do zagadnień, które znajdą się w pytaniach. Łukasz Szumowski: "Ilość lekarzy w Polsce wzrosła, ilość pielęgniarek w Polsce w istotny sposób wzrosła". Dostępne dane nie pokazują istotnego wzrostu liczby osób uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej. Osób w tych zawodach przybywa rok do roku - nie zaczęło się to za rządów PiS, a tym bardziej za kadencji Szumowskiego. W październiku 2019 roku liczba lekarzy wzrosła o ok. 2 tys. wobec poprzedniego roku (nie analizujemy danych o lekarzach dentystach). Nie zmieniło się to drastycznie za czasów urzędowania ministrów zdrowia w rządzie PiS. Od 2015 roku lekarzy co roku przybywa o ponad 2 tys.; w 2019 roku przyrost wyniósł najwięcej, bo ponad 2,5 tys. Według statystyki Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na koniec 2019 roku było w Polsce 140 137 tys. lekarzy wykonujących zawód. Lekarzy wciąż brakuje, a liczba tych, którzy pracują w wieku emerytalnym - rośnie. W 2019 roku Naczelna Izba Lekarska szacowała, że do osiągnięcia średniego standardu dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce brakuje dziś 68 tys. aktywnych zawodowo lekarzy.

Lekarze wykonujący zawód w latach 2009-2019 Foto: tvn24 / Naczelna Izba Lekarska

Dane statystyczne Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) pokazują, że z roku na rok przybywa także zarejestrowanych pielęgniarek i położnych. Od czterech lat co roku przybywa ponad 3 tys. zarejestrowanych pielęgniarek, a w 2019 roku było 4,1 tys. więcej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych położnych, to od 2016 roku przybywa ich co roku o ponad 700.

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w latach 2008-2019 Foto: tvn24 / Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Na koniec 2019 roku w zawodzie pracowało 229 974 pielęgniarek i 27 859 położnych. Jeśli przeanalizujemy dane o aktywnych zawodowo pielęgniarkach w latach 2012-2019, widać, że ich liczba rośnie, lecz w 2019 ten wzrost był wyniósł 1,7 tys., podczas gdy w 2018 roku - 2,8 tys. Liczba pracujących w zawodzie położnych też co roku wzrasta, jednak w 2019 roku wzrost był najmniejszy od 2013 roku - tylko o 304. Rok wcześniej - 597.

Liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w latach 2008-2019 Foto: tvn24 / Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Należy jednak zwrócić uwagę, że średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce rośnie. W 2019 roku średnia wieku w obu zawodach przekraczała 50 lat: dla pielęgniarek wyniosła 52,5 roku, dla położnych - 50,3 lat. To najwyższe średnie od 2008 roku. Łukasz Szumowski: "Udało się podnieść wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych tak, że znowu - mam nadzieję - ten zawód stanie się zawodem atrakcyjnym". - Sytuacja w pielęgniarstwie zaczęła się poprawiać dopiero pod koniec 2015 roku, po wprowadzeniu przez ministra (Mariana - red.) Zembalę dodatku do pensji po 400 zł przez kolejne cztery lata - wyjaśnia prezes NIPiP Zofia Małas. Zgodnie z rozporządzeniem, które podpisał minister Zembala co rok pielęgniarki i położne miały otrzymywać 400 zł dodatku do wynagrodzeń, tak by w 2019 roku dojść do kwoty 1600 zł. Z wypłacaniem tzw. zembalowego są jednak problemy, o czym informowały media, za co odpowiadają bardziej dyrektorzy szpitali niż ministerstwo. Natomiast od 16 sierpnia 2017 roku obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - wprowadziła ona zmiany w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących zawód medyczny, w tym pielęgniarek i położnych. Podzieliła je na trzy grupy, każdej przydzielając odpowiedni wskaźnik. Jak mówi Konkret24 Halina Peplińska z zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w tym roku miało dojść do spotkań ze środowiskiem pielęgniarskim, ale nie odbyły się z powodu epidemii. - W ostatnich latach żadnych podwyżek poza tzw. zembalowym nie było. Zembalowe, jako że było wprowadzone już w 2015 roku, wchodzi w podstawę wynagrodzenia. Gros pielęgniarek nie dostaje zatem żadnych dodatkowych pieniędzy wynikających ze wskaźników z ustawy. Można powiedzieć, że z zembalowym intencja była świetna, ale późniejsze działania sprawiły, że podwyżek nie można było odczuć - konkluduje.

