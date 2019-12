Drugie życie świątecznego drzewka jest możliwe, ale trzeba wiedzieć, jak o nie dbać

"Kupujcie choinki w doniczkach! Po Świętach przesadzimy je do naszych parków i lasów", przekonuje na Twitterze Justyna Glusman, Dyrektor-Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni Stołecznego Miasta Warszawy.

Żywa choinka po świętach wcale nie musi trafić do kosza na bioodpady.

Kampania stołecznego miasta nie tylko zachęca do kupowania świątecznych drzewek w doniczkach. Obiecuje, że po świętach rośliny zostaną odebrane z miejsc zbiórki gabarytów i posadzone "tak, żeby wzbogacić miejską zieleń".

W rozmowie z Konkret24 rzeczniczka Lasów Państwowych, Anna Malinowska wskazała, na co należy zwrócić uwagę wybierając świąteczne drzewko w doniczce oraz jak o nie zadbać.

"Choinkę doniczkową należy trzymać w mieszkaniu krótko, najlepiej nie dłużej niż siedem dni oraz nie stawiać jej w pobliżu kaloryfera. Po świętach najlepiej drzewko wystawić w chłodne miejsce, np. do garażu lub ogródka. Latem iglak wymaga pielęgnacji, jak każda inna roślina doniczkowa. Przy odrobinie opieki drzewko będzie towarzyszyło przez kilka sezonów świątecznych, a później może zostać posadzone w ogrodzie lub na działce" - radzi internautom na portalu społecznościowym oficjalny profil miasta.

Profil Miasta Stołecznego Warszawy na Facebooku odpowiedział na część komentarzy pod nagraniem. Przekazał w nich kilka rad jak dbać o świąteczne drzewko, by zwiększyć szanse na to, że wiosną przyjmie się w gruncie.

"Niestety nawet w sprawdzonych miejscach sprzedawcy mówią szczerze, że jest małe prawdopodobieństwo przyjęcia się takiego drzewka i zapraszają na wiosnę po iglaki, które nadają się do sadzenia. Niestety taka prawda, z chęcią kupiłabym choinkę, która mi się przyjmie w ogrodzie, ale jest nikła szansa i uczciwy sprzedawca i hodowca powie to wprost" - skomentowała wpis kolejna użytkowniczka Facebooka.

"Kiedyś kupiliśmy w doniczce, okazało się, że to był pień wsadzony w ziemię. Nie dość, że drożej, to jeszcze dużo ciężej" - stwierdziła jedna z internautek.

- By drzewko nadawało się do posadzenia wiosną, nie powinno stać w naszych domach dłużej niż siedem dni. Po tym czasie rozpocznie się proces wegetacji. Ważne, by nie stawiać go blisko kaloryfera i nie ozdabiać brokatem ani sztucznym śniegiem - doradza rzeczniczka Lasów Państwowych.

W rozmowie biolożka przypomniała, że świerk - gatunek często wybierany na choinkę - ma tzw. talerzowy system korzeniowy. Oznacza to, że posiada mało korzeni sięgających w głąb - większość rozpościera się płasko i sięga szeroko. Według dr Targos-Panak, niedużej wielkości świerk powinien mieć doniczkę średnicy co najmniej ponad pół metra.

- Jeśli chodzi o doniczki, to może być świetny pomysł pod warunkiem, że ta doniczka rzeczywiście zapewnia świerkowi możliwość przetrwania - zauważyła dr Targos-Panak. - A doniczka doniczce nierówna, przeciętny człowiek często o tym nie wie.

Dlaczego okres trzymania żywego drzewka wewnątrz mieszkań należy ograniczyć do minimum, wyjaśnił w rozmowie dla bloga Subiektywnie o finansach dr Wojciech Podstolski, kurator działu systematyki roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

- W naszych domach powietrze o tej porze roku jest także suche, co nie sprzyja przyniesionym z dworu roślinom. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza powodują, że rośliny odparowują dużo wody, a jeśli będą pozbawione systemu korzeniowego, po prostu zaschną. Po kilku tygodniach w wysokiej temperaturze zdrowe drzewka mogą zacząć puszczać nowe pędy i wtedy na pewno nie będziemy mogli ich wystawić z powrotem na mróz - zauważył pracownik Ogrodu Botanicznego UW.

Jak dbać o drzewko po świętach?

By drzewko miało szansę przyjąć się wiosną, nie należy narażać go na szok dużych różnic temperatur.

- Drzewko wynosimy do chłodnego miejsca – garażu lub piwnicy, a po kilku dniach może już stać na zewnątrz. Doniczkę należy osłonić słomą lub włókniną. Gdy są temperatury dodatnie, drzewko trzeba co jakiś czas podlewać. Jeśli na zewnątrz utrzymuje się mróz, to nie podlewamy - podkreśliła Anna Malinowska, rzeczniczka LP.

Zapytana o to, czy w ziemi przyjmie się drzewko np. pozbawione korzeni, rzeczniczka stwierdziła, że czasami natura może poradzić sobie nawet w takich sytuacjach. - Nie ma oczywiście na to reguły, jednak aby zminimalizować szansę uschnięcia, warto stosować się do zaleceń, o których mówiłam - dodała.