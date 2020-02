Czyje poparcie zyskali członkowie nowej KRS?

Art. 11a. 2.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady jest grupa co najmniej:



1) dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli osiemnaście lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;



2) dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.