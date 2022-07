Nieprawdy premiera Morawieckiego. Cykl Konkret24 (część III)

Polityka wpływała również na to, jak Morawiecki przedstawiał w publicznych wystąpieniach sytuację epidemiczną w kraju – bagatelizując niebezpieczeństwo, manipulując danymi, zaprzeczając faktom. Wypowiedź o wirusie, którego "nie trzeba się już bać", przejdzie do historii politycznej hipokryzji i przedwyborczej propagandy. Jej skutki obserwowaliśmy w kolejnych miesiącach: rekordowe liczby zakażeń, a z czasem także zgonów. To pokazuje, jaka odpowiedzialność spoczywa na prezesie Rady Ministrów za słowa kierowane do opinii publicznej.

Pandemia COVID-19, która wybuchła w Polsce w marcu 2020 roku, była wyzwaniem nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale także dla rządu, który w takich czasach powinien reagować stosownie do zagrożenia. Rząd Mateusza Morawieckiego mimo wszystkich symptomów gospodarczych i ocen ekspertów nie wprowadził w kraju stanu nadzwyczajnego – taka decyzja przesuwałaby bowiem co najmniej do lipca wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja (ostatecznie pierwsza tura odbyła się 28 czerwca, a druga dwa tygodnie później).

Jednak kiedy trwała kampania przed wyborami prezydenckimi, pandemia COVID-19 w Polsce nie była w odwrocie. "Twierdzenie, że epidemia jest opanowana, jest niezgodne z rzeczywistością. To wymieszane hasła polityczne mające zachęcać do wyborów. Każdy, kto spojrzy na dane o zachorowaniach w Polsce i na świecie, zobaczy, że nic nie wskazuje na to, by wirus się wycofywał z Polski" - mówił wtedy w rozmowie z Konkret24 specjalista ds. profilaktyki zakażeń doktor Paweł Grzesiowski. Podkreślał, że koronawirus nadal jest groźny, a sytuacja nadal jest dynamiczna. "Lombardia, gdzie wirusa przeszło około 60 procent mieszkańców, może powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą. Polska, która jest na granicy 3 procent zachorowalności, nadal jest obszarem, gdzie koronawirus może się szerzyć. Nie możemy bagatelizować tego zagrożenia" – oceniał.

WERYFIKACJA : Po tych słowach premier mówił dalej: "Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory". Dzień wcześniej, 30 czerwca, Mateusz Morawiecki twierdził podobnie na wiecu przedwyborczym w Kraśniku: "Uważam, że [sytuacja epidemiczna] też jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań. I dlatego wszystkich zapraszam - śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. (…) Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać".

Informacja o tym znalazła się 27 marca na stronie Parlamentu Europejskiego pt. "COVID-19: Parlament zatwierdza kluczowe instrumenty wsparcia dla UE". Czytamy tam, że europosłowie zdecydowali, iż owe 37 mld euro z dostępnych funduszy UE zostaną skierowane "do systemów opieki zdrowotnej, MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE". Ponadto przegłosowano: "Rozszerzenie Funduszu Solidarności UE w celu objęcia nim nagłych sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego. W 2020 roku środki te wyniosą do 800 mln euro dostępnych dla krajów europejskich. Rozszerzenie FSUE pozwoli na objęcie nim takich działań jak wsparcie w poważnej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, w tym pomocy medycznej, jak również działań mających na celu zapobieganie, monitorowanie lub kontrolę rozprzestrzeniania się chorób" – informował komunikat. Na stronie przedstawicielstwa KE w Polsce potwierdzono, że z tych 37 mld euro 7,4 mld otrzyma Polska.

WERYFIKACJA : 27 marca 2020 roku podczas wystąpienia w Sejmie na temat tarczy antykryzysowej Mateusz Morawiecki stwierdził, że "Unia Europejska nie dała jeszcze żadnego eurocenta na walkę w koronawirusem". I dalej mówił: "Widać, że w takich czasach jak te, w czasach bardzo trudnych, najważniejsze są państwa, państwa narodowe. Polacy to doceniają, doceniają to wszyscy obywatele Unii Europejskiej. No bo niestety reakcje Unii Europejskiej są, jakie są".

Jak wówczas informowaliśmy, dzienne raporty Ministerstwa Zdrowia o nowych przypadkach koronawirusa nie wskazywały na malejący trend liczby zachorowań. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce malała w niewielkim stopniu – 1 lipca średnia siedmiodniowa liczba zakażeń wynosiła 279 przypadków, a 9 czerwca - 452. I był to krótkotrwały spadek, bo kolejne miesiące przyniosły wzrost liczby wykrywanych zakażeń: przez prawie cały sierpień średnia siedmiodniowa liczba zakażeń utrzymywała się na poziomie ponad 700 przypadków, we wrześniu i październiku wciąż rosła. Fala zachorowań osiągnęła szczyt 11 listopada, gdy średnia siedmiodniowa liczba zakażeń wyniosła 25,6 tys.

Z kolei dr hab. n. med Tomasz Dzieciątkowski , wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, komentując tę wypowiedź Morawieckiego dla Gazeta.pl, stwierdził: "Słysząc deklarację, że 'wirus jest odwrocie', mógłbym odnieść wrażenie, że dzienna liczba przypadków COVID-19 spada. A tak się przecież nie dzieje. Wystarczy spojrzeć na sytuację na Śląsku oraz w Wielkopolsce, gdzie liczba dobowa zakażeń wraca do poziomu z marca i kwietnia. Trudno w związku z tym powiedzieć, że wirus jest w odwrocie; moim zdaniem jest to co najmniej nieuprawnione". W tym samym tygodniu szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegał, że "pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca, a wręcz przyspiesza".

Na wystąpienie Morawieckiego w Sejmie zareagował Erich Unterwurzacher, dyrektor dyrekcji generalnej odpowiadającej za politykę regionalną KE - wystosował list do ministra funduszy i polityki regionalnej oraz marszałków województw, w którym ich "zachęca do skorygowania ostatnich niedociągnięć w komunikacji". "Chcielibyśmy podkreślić znaczenie rzetelnego informowania o zaangażowaniu europejskich funduszy strukturalnych w zwalczanie pandemii w Polsce" – napisał. I przypomniał: "Zapewniamy elastyczne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami finansowymi dostępnymi w bieżących programach. Obejmuje to zrezygnowanie z obowiązku zwrócenia niewykorzystanych w 2019 r. środków zaliczkowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz umożliwienie wykorzystania tych środków na inwestycje w ramach 'Coronavirus Response Investment Initiative'. W przypadku Polski jest to około 1 mld euro" (cytat za Gazetaprawna.pl).

Premier Morawiecki tłumaczył potem, że ta unijna pomoc to "przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni w ramach finansów państwa polskiego do drugiej kieszeni" – ale i to było nie do końca prawdą. Oceniając wypowiedź premiera w Sejmie jako manipulację, portal Demagog.org.pl wyjaśniał: "Środki, które UE przeznaczyła na walkę z koronawirusem, pochodzą z przekierowania środków należnych państwom członkowskim z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jednakże do tych środków wliczają się również te, które Polska, z racji ich wcześniejszego niewykorzystania, musiałaby w normalnych warunkach zwrócić do budżetu unijnego".

Manipulacja: "Dzisiaj z całą mocą trzeba podkreślić te dane, które w najbardziej wyrazisty sposób świadczą o tym, że zapanowaliśmy nad chorobą, pandemią koronawirusa w sposób dużo bardziej sprawny niż najbardziej bogate kraje, najbogatsze kraje świata, kraje Europy Zachodniej"

Konferencja prasowa premiera oraz ministrów zdrowia i kultury, 27 maja 2020 roku

WERYFIKACJA: Ogłaszając w maju 2020 roku wdrożenie czwartego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, premier Morawiecki chwalił się, że w Polsce nad pandemią zapanowano, co według niego pokazywały "dane, które w najbardziej wyrazisty sposób świadczą o tym". Na dowód pokazał tylko statystyki zgonów z COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców w wybranych 15 krajach Europy (na dzień 26 maja) – Polska była na 12. miejscu (ze wskaźnikiem 27), a na pierwszych miejscach były Belgia (806), Hiszpania (580), Włochy (546), Wielka Brytania (545). Kancelaria premiera nie wyjaśniła, dlaczego akurat te kraje wybrano do wykresu. Patrząc na nie, wydawało się, że rzeczywiście zapanowaliśmy nad pandemią bardziej niż kraje Europy Zachodniej.

By sprawdzić, jak wygląda wskaźnik zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców w całej UE, przeanalizowaliśmy wtedy w Konkret24 dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 26 maja. Spośród 27 krajów UE tylko w ośmiu było mniej zgonów z COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców niż w Polsce. Wśród 40 europejskich państw Polska była na 14. miejscu pod tym względem. Lecz choć w maju przyrostu zgonów jeszcze nie było widać, to wraz z rozwojem pandemii – bo właśnie jej rozwój wtedy obserwowaliśmy, a nie stan zapanowania nad nią, jak twierdził Morawiecki – w kolejnych miesiącach śmiertelność w kraju rosła dynamicznie. Skutek: wzrost liczby zgonów w 2020 roku wobec 2019 wyniósł 16,4 proc. Jak pisaliśmy w Konkret24, według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2020 roku zmarło w Polsce 478 658 osób. Było to o 67 677 osób więcej niż w roku 2019. Natomiast jeśli chodzi o nadmiarowe zgony, to - według Eurostatu - ich odsetek w Polsce w 2020 roku w porównaniu z latami 2016-2019 wyniósł aż 23,5 proc. – najwięcej w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego to nie zgony "w najbardziej wyrazisty sposób świadczyły o tym", że zapanowaliśmy wtedy nad pandemią? Bo choć w maju zgonów z COVID-19 na milion mieszkańców było u nas mało, to dynamika dziennego wzrostu zakażeń w naszym kraju wcale nie malała - w przeciwieństwie do wielu państw, z którymi porównał Polskę premier. W większości z nich dzienna liczba nowych zachorowań znacząco już spadła i kraje te miały za sobą szczyt pandemii – a wyjątkami były Polska i Szwecja. Szczegółowo opisaliśmy tę kwestię w Konkret24. "Jesteśmy w tej chwili najprawdopodobniej w fazie wypłaszczenia krzywej zachorowań, natomiast nie obserwujemy spadku zachorowań. Nie możemy powiedzieć, że pandemia w Polsce mija" - tłumaczył w TVN24 dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sama informacja o liczbie zgonów na milion mieszkańców nie świadczy bowiem o tym, że dany kraj zapanował już nad pandemią. By to ocenić, nie można patrzeć tylko na jeden wskaźnik - co tłumaczyli eksperci, z którymi rozmawiał Konkret24. Podobnie przy porównywaniu sytuacji w różnych krajach nie można stosować tylko jednego wskaźnika. Podkreślały to też agencje ds. zdrowia, jak np. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wszyscy zalecali ostrożność przy takich porównaniach - w poszczególnych państwach stosowano bowiem różne strategie przeprowadzania testów, inna była efektywność nadzoru epidemiologicznego, inne poziomy testowania.

Trzeba zwracać uwagę m.in. na udział testów pozytywnych, bo ten wskaźnik mówi o transmisji wirusa w danej społeczności. A 28 maja 2020 roku udział testów pozytywnych w Polsce wynosił 1,84 proc. i był to szósty najwyższy udział w 22 krajach UE (brak wtedy danych dla Austrii, Czech, Malty, Holandii i Szwecji) - wyższy udział miały Hiszpania, Belgia, Rumunia, Bułgaria i Irlandia. Na tle bogatych europejskich państw jak Niemcy, Włochy, Wielka Brytania czy Szwajcaria wypadaliśmy wtedy gorzej – w tych krajach udział testów pozytywnych był bowiem niższy. A premier porównał Polskę do najbogatszych krajów.

Kolejnym wskaźnikiem do porównań sytuacji epidemicznej w różnych państwach jest średnia siedmiodniowa liczba testów na tysiąc mieszkańców: im w danym kraju jest wyższa, tym lepiej rozpoznana tam jest sytuacja epidemiczna. Eksperci w Polsce od początku pandemii COVID-19 powtarzali: "Żeby znać skalę pandemii, musimy testować". W maju 2020 roku pod tym względem Polska była 14. wśród 23 państw UE (brak danych na ten czas z Czech, Holandii, Malty i Szwecji).

Ważny jest też współczynnik reprodukcji wirusa R – gdy wynosi ponad 1, oznacza to, że pandemia się rozprzestrzenia. 27 maja 2020 roku współczynnik R wynosił w Polsce 1 (dane Our World in Data) i był piątym najwyższym w krajach UE. W bogatych państwach Europy - ponownie przywołajmy Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię i Szwajcarię - wynosił już poniżej 1 (to świadczy, że epidemia wygasa). A gdyby spojrzeć na współczynnik R w najbogatszych państwach świata (o których też wspomniał premier) takich jak Stany Zjednoczone, Singapur, Luksemburg, Irlandia, Katar – we wszystkich z wyjątkiem ostatniego R było też poniżej 1. Dlatego nie można było wtedy twierdzić, że zapanowaliśmy nad pandemią i to sprawniej niż najbardziej bogate kraje. Kolejne miesiące to potwierdziły.