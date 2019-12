Rząd nie chce schudnąć. Wzrosła liczba wiceministrów, są nowi pełnomocnicy

Jednym z dyskutantów o nowym stanowisku pełnomocnika był poseł PO Sławomir Neumann. "To już J. Sasin w randze wicepremiera nie wystarcza? Panie Premierze może powołacie „pełnomocnika ds wyrzucenia tłumu nikomu niepotrzebnych ministrów, wiceministrów i pełnomocników wszelakich”? #bizancjum #drogawładza" – napisał na Twitterze polityk PO, komentując doniesienia portalu Biznes Alert.

W podobnym tonie komentował tę kwestię Sławomir Dusza: "A Sasin za co pobiera pensję Ministra Aktywów Państwowych?!".

"Pełnomocnik ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa? a Sasin to czym się tam zajmuje? czy oni zgłupieli już naprawdę do reszty?” - napisał inny użytkownik Twittera.

Część komentujących zwracała uwagę, że sam premier Morawiecki, prezentując nową strukturę rządu mówił, że to ministerstwo przejmie nadzór nad większością spółek skarbu państwa, a wicepremier Jacek Sasin zostanie poproszony "o wypracowanie jak najlepszych praktyk" w zarządzaniu państwowymi spółkami.

Wynika to z faktu, że MAP zostało utworzone poprzez likwidację resortu energii w prosty formalnie sposób – kolejnym rozporządzeniem rząd zmienił nazwę utworzonego w 2015 r. Ministerstwa Energii na Ministerstwo Aktywów Państwowych, nie zmieniając ani przecinka w zadaniach tego resortu, opisanych w akcie prawnym sprzed pięciu lat. ME z kolei zostało utworzone poprzez wydzielenie "części energetycznej" z Ministerstwa Rozwoju.

Nałożenie na MAP zadań nadzorczych nad spółkami, nie tylko energetycznymi, musi więc mieć podstawę prawną. Stąd pomysł powołania pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia o nowym pełnomocniku napisano, że powołuje się go w związku z "utworzeniem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które docelowo ma przejąć nadzór nad państwowymi spółkami oraz uwzględniając ważny interes państwa, jakim jest realizacja koncepcji maksymalnego wykorzystania potencjału spółek Skarbu Państwa i innych aktywów państwowych".

Jego podstawowym zadaniem ma być opracowanie projektów prawnych dotyczących nadzoru nad spółkami.

Ośmiu wiceministrów do pomocy

Nowym pełnomocnikiem do sprawy reformy nadzoru nad spółkami - w randze sekretarza stanu - został Janusz Kowalski. Tego samego dnia nominację na podsekretarza stanu w MAP dostał Zbigniew Gryglas - kiedyś poseł PO, potem poseł Porozumienia, który startując z listy PiS w ostatnich wyborach nie dostał się do Sejmu.