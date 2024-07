Polityk PiS Tobiasz Bocheński w TVN24 przekonywał, że "46 procent obecnie użytkowanych przez Polaków dróg szybkiego ruchu i autostrad zostało oddanych do użytku w ciągu ostatnich ośmiu lat, a nie w czasach rządów Platformy Obywatelskiej". Wcześniej twierdził, że jest to "niemalże 50 procent", a ostatecznie kolejny raz zmienił tę liczbę. Sprawdziliśmy dane.

Biorący udział w rozmowie w TVN24 wybrany z list PiS na europosła Tobiasz Bocheński w pewnym momencie poruszył temat siatki dróg w Polsce. "46 procent obecnie użytkowanych przez Polaków dróg szybkiego ruchu i autostrad zostało oddanych do użytku w ciągu ostatnich ośmiu lat, a nie w czasach rządów Platformy Obywatelskiej" - oświadczył. Dopytywany po chwili przez prowadzącego program Konrada Piaseckiego, czy jest pewny swoich słów, Bocheński potwierdzał i upierał się: "Można to sprawdzić".

Do tej wypowiedzi odniósł się potem wybrany na europosła z list Trzeciej Drogi Krzysztof Hetman, do niedawna minister rozwoju i technologii. Na pytanie Piaseckiego, czy potwierdza wspomniane przez Bocheńskiego 46 procent, polityk odpowiedział: "Nie wiem, nie potwierdzę tego, bo nie widziałem tych danych, ale jest to bardzo możliwe, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszystkie projekty, które PiS zakończył, rozpoczęły się za naszych rządów przed rokiem 2015, jak chociażby droga ekspresowa z Lublina do Warszawy". "Nie wszystkie" - dopowiadał na to Bocheński.