Ilu burmistrzów i prezydentów ma KO, a ile PiS? Policzyliśmy

W wyborach samorządowych z 7 kwietnia w głosowaniu do sejmików zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość - w skali kraju zagłosowało na to ugrupowanie 34,27 proc. wyborców. Koalicję Obywatelską poparło 30,59 proc. głosujących, a na Trzecią Drogę głos oddało 14,25 proc. Na koalicję Konfederacji i Bezpartyjnych samorządowców zagłosowało 7,23 proc., a na Lewicę - 6,32 proc. głosujących. Wyniki w wyborach do sejmików bywają porównywane do wyborów do Sejmu i mają pokazywać realne poparcie partii. PiS wygrał w siedmiu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. KO zwyciężyło w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim. Zwycięstwa PiS na Mazowszu i w Łódzkiem nie dadzą tej partii władzy w sejmikach, bo bardzo prawdopodobna są koalicje między KO a Trzecią Drogą. Jak te wyniki się przełożyły na podział mandatów? Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała w regionach 239 radnych. Koalicja Obywatelska uzyskała w całej Polsce 210 mandatów w sejmikach, jednak politycy tego ugrupowania wejdą prawdopodobnie w układy z innymi siłami - przede wszystkim z Trzecią Drogą, która uzyskała 82 mandaty, a także z Lewicą, której uda się objąć tylko siedem mandatów.