Firma meblarska zwalnia 70 Polaków, by zatrudnić Ukraińców? "Tweet ma charakter dezinformacyjny"

Komentarze zamieszczali też bardziej sceptyczni twitterowicze, dopytując o szczegóły: "A skąd dokłdniej i w ramach jakich przepisów ma dostać 5000zl?"; "Szukam czegoś o tych zwolnieniach i nic, więc źródło poproszę". Niektórzy zauważali, że post wpisuje się w rozpowszechniane w internecie antyukraińskie narracje. "To wygląda jak prowokacja do wywołania zamieszek" - skomentował jeden z użytkowników.

Tweet wywołał gniewne reakcje internautów. "Własny rząd robi to własnemu narodowi a hołubi ukra"; "Przecież to jest sprawa dla prokuratura"; "Słyszałem opowieść szwagra w podobnym temacie, chcieli zaoszczędzić, starych fachowców się pozbyli" - pisali.

Informacja o 5 tys. zł dotacji to fake news. "Takie rozwiązania nie funkcjonują i nie są planowane, a przytoczony tweet ma charakter dezinformacyjny" - odpisał w odpowiedzi na nasze pytanie przedstawiciel biura komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przedstawiciel departamentu komunikacji i promocji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odesłał nas do wpisu resortu na Twitterze z 11 maja, gdzie resort już zareagował na cytowanego wyżej tweeta: "To dezinformacja. Takie rozwiązania nie funkcjonują i nie są planowane. Prosimy o publikowanie rzetelnych i sprawdzonych informacji".

12 marca weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawiera m.in. przepisy dotyczące dostępu do polskiego rynku pracy dla ukraińskich uchodźców, których pobyt został uznany za legalny. Pracodawca w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia przez obywatela Ukrainy pracy musi powiadomić przez stronę internetową (praca.gov.pl) właściwy urząd pracy. Ukraińcy otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Ani we wspomnianej ustawie, ani w żadnym innym akcie prawnym nie ma rozwiązań zakładających dopłaty dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z Ukrainy.

Skąd zatem mogła się wziąć kwota 5 tys. zł w tweecie? Być może to skutek wypowiedzi wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego z 28 marca, gdy zapowiedział dotację dla samorządów na każde ukraińskie dziecko w przedszkolu. "Prawdopodobnie będzie to około pięć tysięcy złotych na jedno dziecko" - mówił w Radiu Zet. (Na pytania Konkret24 skierowane już 4 kwietnia do ministerstwa edukacji, czy potwierdza tę kwotę i czy będzie to dotacja miesięczna czy roczna, wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi).

Zwolnienie 70 polskich pracowników? "Nie są to informacje prawdziwe"

Wolsztyńska Fabryka Mebli to oddział firmy Szynaka-Meble Sp. z o.o. Według naszych ustaleń to największy producent mebli w tym mieście. Inne firmy nie zatrudniają większej liczby pracowników, dlatego prawdopodobnie autor tweeta miał na myśli ten zakład. Wolsztyńska fabryka, zapytana przez nas, ile zatrudnia osób, nie odpowiedziała, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Niektórzy komentujący tweet odsyłali do internetowego forum w serwisie GoWork. Tam każdy może zostawić opinię o pracodawcy - także o wolsztyńskiej fabryce. Opinie są najczęściej anonimowe, trudno więc je zweryfikować. "Dziś posypały się zwolnienia. Mnie też to nie ominęło" - napisał 29 kwietnia jeden z użytkowników forum. "Nie dość że ludzie już od jakiegoś czasu odchodzili to jeszcze sami dołożyliście zwolnień żeby za chwilę szukać ludzi do pracy" (pisownia wpisów z forum oryginalna) - to z kolei komentarz z 5 maja. O sytuację wolsztyńskich pracowników zapytaliśmy przedstawicieli związków zawodowych z Wielkopolski, ale do publikacji artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi.

Natomiast na przesłane przez nas pytania o plany zwolnienia aż 70 pracowników odpowiedziała przedstawicielka firmy Szynaka-Meble. "Nie są to informacje prawdziwe. Są to pomówienia" - napisała Karolina Mamińska, radca prawny. Zaprzeczyła też, jakoby do zwolnień w firmie miało dojść z powodu planów zatrudnienia pracowników z Ukrainy. "Spółka obecnie nie planuje rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych (nie zamierza zwolnić 70 doświadczonych pracowników)" - informuje w mailu.

W odpowiedzi na pytanie, czy za przyjęcie pracownika z Ukrainy firma otrzymywała lub miała otrzymać państwową dotację 5 tys. zł, Mamińska odpowiedziała: "Nie są nam znane regulacje prawne dotyczące tego typu dotacji".

Karolina Mamińska przesłała nam stanowisko spółki, w którym podkreślono, że każdy jej pracownik, który rzetelnie i profesjonalnie wykonuje swoje obowiązki, "nie musi wyrażać zaniepokojenia o swoje dalsze zatrudnienie". W stanowisku firma pisze, że w przypadku dalszego rozsyłania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji zostaną podjęte kroki prawne wobec osób za to odpowiedzialnych.

Sylwia Tomiak-Rozynek, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie, przekazała Konkret24, że urząd nie został powiadomiony o planowanych zwolnieniach w żadnej z firm meblarskich działających na terenie powiatu wolsztyńskiego. Według danych urzędu do 10 maja pracę na terenie powiatu podjęło 206 osób przybyłych z Ukrainy po 24 lutego. "Po dniu 24.02.2022r. urząd pracy nie kierował nikogo do wolsztyńskiej fabryki mebli. Firma nie miała zgłoszonej oferty pracy, ale z naszych informacji wiemy, że jedna osoba zgłosiła podjęcia pracy w tejże firmie" - napisała Tomiak-Rozynek.

Tweeta internauty, który wywołał taką dyskusję w sieci, skomentował również wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. "To dezinformacja" - napisał.