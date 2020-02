Urzędnicy państwowi, arcybiskup i "Boże, coś Polskę". Tak, to prawdziwe nagranie

Krążące w mediach społecznościowych nagranie z podpisania umowy dotyczącej utworzenia Panteonu Górnośląskiego zainteresowało internautów: czy chóralne wykonanie pieśni "Boże, coś Polskę" jest autentyczne? Film jest prawdziwy, podpisaniu umowy towarzyszyły pieśni religijne.

Krążące w sieci od wtorku 18 lutego nagranie fragmentu programu "Szkło kontaktowe" z TVN24 pokazuje ceremonię podpisywania dokumentów z udziałem m.in. arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca, premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy oraz wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. W tle słychać fragment religijnej pieśni "Boże, coś Polskę". Wyraźnie widać, że filmik w internecie jest nagraniem ekranu telewizyjnego - to wzbudziło wątpliwości co do autentyczności muzyki i jej ewentualnego podłożenia pod materiał. "To nieprawda. Prawda?" - zapytał, podając dalej nagranie, Sławomir Nowak, były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Udostępniany przez niego na Twitterze wpis anonimowego internauty zawierał komentarz: "Polska XXI wiek. Podpisując, śpiewamy". Oba posty łącznie polubiło ponad 900 osób, a prawie 250 podało je dalej.

Inni internauci dopytywali nie tylko o prawdziwość śpiewu towarzyszącego momentowi podpisywania umowy, lecz także o kontekst całej sytuacji. "Co to jest?", "Co tu się wyrabia?", "A co oni podpisują?" - pisali w komentarzach. "Nie my podłożyliśmy ten dźwięk" Nagranie zamieszczono w sieci we wtorek 18 lutego wieczorem. Rozpoczyna się fragmentem "Szkła kontaktowego", w którym widać prowadzącego Grzegorza Markowskiego - program ten został wyemitowany w TVN24 tego samego dnia. Prowadzący prezentowali w nim kilka fragmentów uroczystości z udziałem premiera, polityków i duchownych. Jednym z fragmentów był właśnie ten ze śpiewem "Boże, coś Polskę".

Fragment "Szkła kontaktowego" z popularnym w sieci materiałem Video: Szkło kontaktowe

Po emisji nagrania drugi prowadzący, Artur Andrus, zapytał, czy "to w tym samym czasie się działo? To nie było tak, że ten śpiew był kiedy indziej, a to podpisywanie kiedy indziej?". Na co Grzegorz Markowski odpowiedział:

Nie, nie my podłożyliśmy ten dźwięk. Po prostu na żywo w trakcie podpisania tej umowy pomiędzy stronami - państwem i Kościołem - w tle śpiewał chór. Grzegorz Markowski

Panteon Górnośląski Odpowiedź na pytania internautów "Co oni podpisują?" można odnaleźć m.in. na oficjalnych kanałach kancelarii premiera w mediach społecznościowych, gdzie opublikowano obszerną relację z pobytu Mateusza Morawieckiego na Śląsku. Uczestniczył on m.in. w uroczystości podpisania umowy w sprawie utworzenia Panteonu Górnośląskiego.

Obok członków rządu i arcybiskupa Skworca na nagraniu widać też lokalnych polityków ze Śląska - m.in. prezydenta Katowic Marcina Krupę, wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka, marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego, wicemarszałka Wojciecha Kałużę.

Uroczystość podpisania umowy na utworzenie Panteonu Górnośląskiego Foto: Andrzej Grygiel/PAP

Sama ceremonia odbyła się 18 lutego w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Wybór miejsca tłumaczono w oficjalnej relacji na stronie kancelarii premiera: "W ciągu 3 lat, dzięki m.in. rządowemu wsparciu w wysokości 40 mln zł, w podziemiach katowickiej Katedry powstanie miejsce pamięci zasłużonych dla Górnego Śląska: artystów, naukowców, polityków i żołnierzy". W celu upamiętnienia takich osób ma powstać panteon. "Panteon będzie wielkim świadectwem patriotyzmu, siły, wiary, kultury i tradycji wielu dziedzin. Będzie świadectwem siły Śląska, emanującym na całą Polskę" – mówił w katedrze premier. Śpiewał chór Podczas uroczystości podpisywania umowy rzeczywiście wykonywano religijne pieśni, w tym "Boże, coś Polskę". Śpiewał je chór Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Oprócz "Boże, coś Polskę", wykonał też m.in. "Chrystus wodzem, Chrystus królem" czy "Matko Piekarska, Opiekunko sławna". Moment podpisywania umowy w sprawie utworzenia Panteonu Górnośląskiego nagrały także kamery TVN24.

Pieśń "Boże, coś Polskę" podczas podpisywania umowy Video: tvn24