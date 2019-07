W Polsce od dwóch i pół roku nie oddano ani kilometra nowej autostrady

Internauci nie dowierzają publikowanym w mediach społecznościowych statystykom, które pokazują, że od 2017 r. nie oddano do użytku w Polsce ani kilometra autostrady. Sprawdziliśmy u źródła - w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To prawda. Organizacje przedsiębiorców ostrzegają, że Polska może stracić ponad 4 mld zł unijnego dofinansowania na budowę dróg.

Między 2017 r. a czerwcem 2019 r. nie oddano do użytku ani jednego kilometra autostrady... - napisał na Twitterze Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki.

"Dla PiSu nigdy to nie był priorytet. Jak rządzili przez 2 lata oddali 10 km dróg" - napisała jedna z internautek. "Rodaku, dostałeś pincet plus, cysta plus, jarkowe... to se sam wybuduj autostradę" - dodał inny użytkownik Twittera (pisownia oryginalna) Niektórzy komentujący zarzucali Piechocińskiemu wybiórczość w przedstawianiu informacji. "A wie Pan ile się obecnie buduje/projektuje?" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "Ale [wybudowano - red.] 600 km dróg ekspresowych" - komentował inny użytkownik serwisu.

Opozycja komentuje Zaskakująca dla wielu informacja o tym, że w ostatnich latach nie oddano do użytku nowych odcinków autostrad była głośno komentowana przez przedstawicieli opozycji. "Hej#PiS.ie,jak nie umiecie budować dróg i autostrad, to spytajcie #PO jak to się robi,bo wybudowaliśmy ponad 2 tys. km autostrad i dróg ekspresowych i 14 tys. 800 km schetynówek" - napisała posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna (pisownia oryginalna).

"Za waszych rządów kierowcy stoją w korkach, a place budów są puste #ObwodnicaCzęstochowy" - dodała Leszczyna. Statystyki komentowali na Twitterze także m.in. Elżbieta Łukacijewska i Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. "Nowych umów i przetargów brak. PiS potrafił od początku do końca zbudować drogę w Brzeszczach do domu B.Szydło." - napisał Neumann, podając dalej tweeta Alicji Defratyki, twórczyni projektu ciekaweliczby.pl. 30 czerwca portal opublikował statystyki dotyczące oddawanych do użytku autostrad i dróg ekspresowych. Kilometrów autostrad - zero Wystąpiliśmy do GDDKiA z prośbą o udostępnienie aktualnego zestawienia dotyczącego dróg oddawanych do eksploatacji.

Długość (w km) nowych dróg udostępnionych w latach 2004-2019 Foto: Konkret24 / GDDKiA

Według danych GDDKiA, od 2017 do pierwszej połowy 2019 roku nie oddano do użytku w Polsce ani jednego odcinka autostrad. Najmniej kilometrów oddano w 2008 r. (4,46 km) i 2010 r. (7,88 km). Na przełomie 2011 i 2012 doszło do rekordowego skoku w statystyce długości udostępnionych nowych dróg, co miało związek z zaplanowanymi na 2012 r. mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie. W ciągu dwóch lat powstało łącznie ok. 450 km nowych kilometrów autostrad.

Autostrady i drogi ekspresowe. Długość (w km) w latach 2003-2019 Foto: Konkret24 / GDDKiA

Od 2003 r. do końca 2018 r. w Polsce wybudowano 1154,65 km autostrad i 1917,87 km dróg ekspresowych. W ogłoszonym w poniedziałek komunikacie GDDKiA poinformowała o planach udostępniania nowych dróg w czasie tegorocznych wakacji. W planach jest między innymi udostępnienie jednego odcinka autostrady A1.

"Do końca wakacji planujemy udostępnić kierowcom kolejne odcinki #S17 między Lublinem a Warszawą. Do ruchu oddamy również odcinek #A1 z Pyrzowic do Częstochowy, ostatni odcinek obw. Olsztyna i fragmenty #S6 w woj. zachodniopomorskim." - napisano na profilu GDDKiA na Twitterze. Problemy z budową Problemy z realizacją planu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 uwidoczniły się wiosną 2019 r. Na niektórych odcinkach dróg ekspresowych zawieszono prace, a przedstawiciele firm budowlanych odmawiali wznowienia prac. W lutym włoskie firmy realizujące inwestycje wystąpiły do GDDKiA z żądaniem roszczeń waloryzacyjnych na łączną kwotę 1,215 miliarda złotych. W pierwszej połowie roku rozwiązano kontrakty na budowę 9 odcinków dróg ekspresowych i autostrad. Według opracowania tvn24bis.pl, dotychczas zaprzestano realizacji kontraktów z firmą Salini na dwa odcinki (obwodnicę Częstochowy na A1 oraz Polkowice-Lubin na S3), z Impresa Pizzarotti na cztery odcinki (trzy na S5 w kujawsko-pomorskim oraz jeden na S61 z Suwałk do Budziska), z Toto Construzioni na odcinku S5 Poznań-Wronczyn, oraz z firmą Rubau, która miała być wykonawcą dwóch odcinków (Ostrów Mazowiecka-Śniadowo na S61 oraz Warszawa Lotnisko–Lesznowola na S7.

Tracą kierowcy, tracą przedsiębiorcy Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) informowały pod koniec czerwca o 12 "poważnie zagrożonych" planach inwestycyjnych GDDKiA. Według cytowanego w komunikacie Marka Kowalskiego, przewodniczącego FPP i prezesa CALPE średni ważony wzrost kosztów realizacji inwestycji wyniósł 89 proc. W sytuacji, gdy wartość kontraktów nie jest waloryzowana, można oczekiwać zagrożenia realizacji kolejnych projektów. - Biorąc pod uwagę ponad 2-letni przeciętny czas opóźnienia inwestycji, w przypadku których doszło do zerwania kontraktu, a także całościową strukturę aktualnych kontraktów w podziale na zakładany czas zakończenia realizacji – wartość umów zagrożonych ich niewykonaniem do końca 2023 r. wynosi ok. 5 mld zł. Oznaczałoby to narażenie na utratę środków z Funduszu Spójności o wartości ponad 4,2 mld zł” – wskazuje cytowany w komunikacie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP i ekspert CALPE. Zdążyć z wydaniem 135 mld zł Dyrekcja musiała "podjąć dosyć istotne i strategiczne decyzje, gdyż niektórzy, pojedynczy wykonawcy nie realizowali kontraktów". - mówił tvn24bis.pl rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. Zastrzegł jednak, że GDDKiA wybiera takie rozwiązania, które "są najlepsze dla inwestycji, kierowców i Skarbu Państwa". - Tam, gdzie jest wola wykonawcy, by realizować kontrakty, to szukamy rozwiązań. Tam, gdzie tej woli nie ma i wykonawca nie chce realizować projektu, to mówiąc w dużym uproszczeniu szukamy nowego i zabezpieczamy inwestycję – zaznacza Krynicki. Wyjaśnia też, że "klauzule waloryzacyjne są w kontraktach i wykonawcy wiedzieli na co się decydują". - Wszystko wskazuje na to, że wykorzystamy wszystkie środki europejskie przewidziane w tej perspektywie - mówi Jan Krynicki. - Jak wiemy z doświadczenia, w każdej perspektywie zdarzają się nieprzewidziane trudności i problemy na niektórych odcinkach, z którymi sobie radzimy – dodaje rzecznik GDDKiA.

