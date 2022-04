W Wadowicach "zbezczeszczono" ukraińską i polską flagę? Nie. Wyjaśniamy

Wiele negatywnych emocji wywołuje w sieci zdjęcie flagi z rzekomo połączonymi kolorami ukraińskimi i polskimi. Według internautów to dowód na nadmierne przywileje dla Ukraińców w Polsce i obraza dla polskich barw narodowych. Tylko że czterokolorowa flaga rzeczywiście istnieje.

Krążące w mediach społecznościowych zdjęcie mające pochodzić z Wadowic oburzyło część internautów. Na fotografii widać czterokolorową flagę z barwami (od góry): żółtą, niebieską, białą i czerwoną. Dołączony komentarz brzmi: "No cóż, w Wadowicach kompletnie już skretynieli...". Zdaniem niektórych komentujących w ten niedopuszczalny sposób połączono bowiem flagę Polski z flagą Ukrainy. "#UkroPolin. Debilizm proukraiński sięga zenitu. Co się stało z dumnym narodem Polskim?"; "To już chyba przygotowania do Dnia Flagi. W każdym bądź razie nieźle kogoś jeb***o w Wadowicach..."; "Mieszkańcy nie mogą tego zgłosić?" - to niektóre komentarze z polskiego Facebooka (pisownia wpisów oryginalna).

Flaga z Wadowic wzbudziła duże zainteresowanie w sieci Foto: Facebook/Twitter

"UkroPolin", "BanderStan" 28 kwietnia to samo krążące w sieci zdjęcie opublikował na Twitterze Witold Tumanowicz, polityk Konfederacji. "Pytanie za 3 pkt. co to za flaga?" - zapytał. W kolejnym wpisie jako "podpowiedź" dodał zdjęcia z zeszłorocznej akcji "#WakacjezKonfederacja" w Wadowicach. Jego pierwszy wpis polubiło ponad 800 użytkowników, a skomentowało niemal 400. W niektórych komentarzach widać pogardę wobec ukraińskich uchodźców. "Zbeszczone i w to w odbywie strony"; "Szanujcie Polska Flagę i strzeżcie ziem Polskich, które były zdobyte krwią Pokoleń. Żadne panstwo nie ma 2 flag z dwóch państw! Tylko biało - czerwony nad Polską ziemią!"; "Flaga UkroPolin"; "To BanderStan!"; "To flaga UkroPolu" - to komentarze pod wpisem Tumanowicza. Tylko że to oburzenie jest bezpodstawne. Czterokolorowe flagi rzeczywiście powiewają na wadowickich ulicach - i nie ma to nic wspólnego z trwającą wojną za wschodnią granicą ani z Ukrainą jako krajem.

Polacy pomagają Ukraińcom (materiał z 30 marca) Video:

"Po prostu skandal dyplomatyczny" O reakcji internautów na wygląd flagi wiszącej na ulicach miasta pisał 23 kwietnia serwis Wadowice24.pl. Informował, że urzędnicy miejscy odbierają w tej sprawie telefony. "Dzwonił do wydziału oburzony pan, że flaga Polski została umieszczona pod ukraińską i że jest to przegięcie. On wszystko rozumie, ale takie bratanie się z Ukraińcami jest nie na miejscu i taka flaga nie powinna u nas powiewać" - mówiła w rozmowie z serwisem Małgorzata Targosz-Storch, kierowniczka wydziału promocji z urzędu miasta. Z kolei inny mężczyzna domagał się od urzędników z Biura Interwencji Mieszkańców usunięcia flagi, "ponieważ 'taki patchwork' jest jednoczesnym zbezczeszczeniem flagi Rzeczypospolitej i Ukrainy. Po prostu skandal dyplomatyczny". To flaga miasta Wadowice Czterokolorowa flaga bardzo dobrze znana mieszkańcom miasta. W 1995 roku kolory żółty, niebieski, biały i czerwony uchwałą miejskich radnych zostały uznane za oficjalną flagę Wadowic, co przypomniał serwis Wadowice24. Jest to odwzorowanie miejskiego herbu, na którym widnieje pół orła złotego na błękitnym tle w prawym polu heraldycznym, a w lewym polu biała wieża na czerwonym tle. Kolory biały i czerwony odwołują się do flagi państwowej, niebieski to barwa Małopolski, a żółty to kolor papieski.

Flagi wiszące teraz na wadowickim rynku Foto: UM Wadowice