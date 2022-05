Zgony w kwietniu: o jedną trzecią mniej niż rok temu

W kwietniu 2022 w Polsce zmarło 36,6 tys. osób - wynika ze statystyk opublikowanych na rządowym serwisie Otwarte Dane. To mniej niż w kwietniu zeszłego roku, ale nadal więcej niż w kwietniu 2020 roku, drugim miesiącu pandemii COVID-19. We wszystkich województwach zgonów w kwietniu bieżącego roku było mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Podobnie było w marcu, co pokazaliśmy w naszej poprzedniej analizie.

Opisywane dane pochodzą z Rejestru Stanu Cywilnego i są przygotowywane na podstawie wydanych aktów zgonów.

Kwiecień 2022: o jedną trzecią zgonów mniej rok temu

W kwietniu 2022 roku mieliśmy w Polsce 36 571 zgonów. To o 18,1 tys. mniej niż przed rokiem, czyli spadek o jedną trzecią (dokładnie o 33,1 proc.), ale to ciągle o 2,5 tys. więcej niż w kwietniu 2020 roku, czyli w drugim miesiącu pandemii COVID-19.

W latach przed pandemią zgonów w Polsce notowano: kwiecień 2019 - 33,6 tys.; kwiecień 2018 - 34,6 tys.; kwiecień 2017 - 32 tys.; kwiecień 2016 - 31,8 tys.