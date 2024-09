Wizytówka? Różaniec? "Co Duda dostał" i przekazał żołnierzowi

"Co to było?", "co Duda dostał w łapę?", "co on mu tam dał?" - dopytują internauci, komentując nagranie, na którym widać, jak prezydent Andrzej Duda przekazuje coś oficerowi podczas wizyty w zalanym Lądku-Zdroju. Wbrew przypuszczeniom nie był to ani różaniec, ani wizytówka.

Po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na terenach dotkniętych powodzią w mediach społecznościowych pokazywano kadr, na którym widać, jak prezydent przekazuje coś jednemu z żołnierzy - lecz w taki sposób, że nie widać przedmiotu. Internauci próbują zgadywać, co to było. Krąży wiele nagrań z tą sceną - najczęściej są to zarejestrowane telefonami przekazy telewizyjne z relacjami TVN24 z prezydenckiej wizyty.

W materiałach widzimy, jak Andrzej Duda żegna się z żołnierzem, z którym przed chwilą rozmawiał. W pewnym momencie prezydent dostaje coś do ręki od stojącego z tyłu mężczyzny w ciemnych okularach, przekazuje to żołnierzowi wraz z gestem uściśnięcia dłoni. Mówi: "Dziękuje panie majorze, proszę przekazać serdeczne pozdrowienia ode mnie, podziękowania żołnierzom przede wszystkim, którzy tu pracują. Dziękuję bardzo" - i odchodzi.

W sieci zaroiło się od pytań: "Co to było? Co Duda dostał w łapę od ochrony i przekazał żołnierzowi?"; "Co on mu tam dał? Poproszę same złe odpowiedzi". Internauci obstawiali: "Obrazki rozdaje jak na kolędzie?"; "Guzik z pętelką"; "Różaniec"; "Może tajny telefon?"; "Wizytówkę"; "Dwie dyszki"; "Łapówka to nie była. Liścik? Cukierek?".

A co to było naprawdę?

Prezydent wręczył pamiątkowy coin

Nagranie powstało 20 września 2024 roku. Tego dnia prezydent Andrzej Duda był w zalanym przez powódź Lądku-Zdroju. Oglądał zniszczenia, spotkał się z lokalnymi władzami i przedstawicielami służb, które pracują na miejscu, rozmawiał z mieszkańcami. Wówczas też odebrał od jednego z żołnierzy raport o stanie prac. Jak ustaliliśmy, było to major z dowództwa WOT, który koordynuje część działań sztabu kryzysowego w Lądku-Zdroju (nie ujawniamy jego personaliów). Rozmowa była transmitowana przez TVN24, ale widać też mikrofony z kostkami innych stacji telewizyjnych.

Krótka rozmowa prezydenta i wręczenie pamiątkowego coina TVN24

Po zakończonej rozmowie prezydent dostał - nie od swojej ochrony, jak pisali internauci - tylko od gen. Mirosława Wiklika, zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydencki coin. A następnie wręczył go stojącemu obok majorowi. Potwierdziliśmy to w biurze prasowym BBN.

Jak wygląda pamiątkowy coin? Jest na nim polskie godło, flaga i napis: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda".

Taki prezydencki coin wręczał Andrzej Duda 20 września 2024 roku Konkret24

Takiego samego coina wręczał Andrzej Duda 11 listopada 2023 roku podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Również wtedy pojawiły się pytania zdziwionych internautów. W Konkret24 wyjaśnialiśmy, czym jest coin i jaka z tym wiąże się tradycja.

Specjalny sposób wręczania coina

W naszym wojsku angielski termin "coin" nie ma odpowiednika. "Nie tylko my, Polacy, używamy słowa coin. Obecnie coiny są w różnych jednostkach w wielu państwach i zawsze w trakcie rozmowy z żołnierzami z innych państw były określane właśnie tą nazwą. Szanuję język polski, ale uważam, że nie ma co szukać na siłę odpowiednika w naszym języku. Jego siła tkwi przecież nie w nazwie" - tłumaczył w serwisie Polska-zbrojna.pl kpt. Robert "Eddie" Pawłowski, były oficer Formozy, czyli pododdziału wojsk specjalnych.

Coiny mają zazwyczaj od 40 do 50 mm średnicy. Zwykle są wykonane z metalu - cyny, miedzi lub niklu, z różnymi wykończeniami. Żołnierze mówią, że nie są to ani monety, ani medale, ani odznaczenia. Są wręczane jako nieformalny dowód uznania i braterstwa żołnierzom, przyjaciołom lub innym osobom zasłużonym dla danej formacji z okazji różnych okoliczności, np. świąt, awansów zawodowych, pełnienia misji, służenia w danej jednostce. W Polsce zwyczaj wręczania coinów przyszedł z armii zachodnich po wejściu naszego kraju do NATO. W tych armiach zwyczaj wręczania coinów istniał już w czasach I wojny światowej. Coiny są szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych.

Coiny wręcza się w specjalny sposób: przekazuje się je ukryte w dłoni, gdy podaje się ją do uściśnięcia. Podarunek ten ma być zaskoczeniem dla uhonorowanego.

Źródło: Konkret24