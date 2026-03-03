"Uwaga kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu

3 marca 2026, 14:41
Michał Istel
Źródło:
Konkret24
Cezary Królak o reakcji rynkowej na konflikt na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy, złota w górę
Cezary Królak o reakcji rynkowej na konflikt na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy, złota w góręTVN24
wideo 2/5
Cezary Królak o reakcji rynkowej na konflikt na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy, złota w góręTVN24

"Benzyna 7-8 zł/l?", "tankuj póki taniej!", "szok cen ropy"... - krzykliwe grafiki z takimi hasłami zaczęły krążyć w sieci po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Udostępniają je między innymi zwolennicy Grzegorza Brauna. To dezinformacja mająca wywołać panikę. Ekspert wskazuje trzy możliwe cele tej akcji.

Konflikt na Bliskim Wschodzie między Izraelem i USA a Iranem wywołuje skutki także poza obszarem prowadzenia działań wojskowych. Wiele osób - nie tylko inwestorzy - z niepokojem spogląda w kierunku strategicznej cieśniny Ormuz, przez którą dziennie przepływało kilkanaście milionów baryłek ropy naftowej. Po tym, jak Iran ostrzegł statki przed pokonywaniem tej trasy, wiele firm zawiesiło transporty. To potencjalnie może wpłynąć na wzrost cen ropy - a tym samym cen paliw na stacjach benzynowych.

Tę sytuację do własnych celów wykorzystują już politycy. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię w mediach społecznościowych, w której żąda wprowadzenia przez rząd tarcz osłonowych chroniących przed wyższymi cenami paliw. "Czy zabraknie nam paliwa? Konflikt na Bliskim Wschodzie się zaostrza, ceny ropy rosną, rynki reagują nerwowo. To może szybko przełożyć się na sytuację na stacjach. A rząd? Cisza!" - straszy w mediach społecznościowych.

CZYTAJ W TVN24.PL: PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie w tym tygodniu"

Lecz oprócz tej politycznej akcji, prowadzona jest też w polskim internecie inna, podobna kampania, nastawiona na wywołanie paniki związanej z obecną sytuacją. Jest szerzona za pomocą krzykliwych grafik wygenerowanych przy użyciu sztucznej inteligencji, które są udostępniane Facebooku. Mają oddziaływać na emocje: przedstawiają tankowce płynące wśród wybuchów, kolejki do stacji benzynowych, pylony z cenami benzyny sięgającymi siedmiu złotych za litr.

Sensacyjna treść i niepokojące obrazy mają potęgować poczucie strachuFacebook

Hasła na tych ilustracjach utrzymane są w sensacyjnym tonie. "Uwaga kierowcy! Konflikt w Iranie winduje ceny paliw w Polsce! Benzyna i diesel mogą dojść do 7 zł/l, w najgorszym scenariuszu nawet do 8-10 zł/l"; "Szok cen ropy! Benzyna po 7 zł?!"; "To nie jest zwykła drożyzna - to scenariusz kryzysowy! Paliwo w górę, życie w dół. Benzyna 7-8 zł/l? A może więcej...?" - ostrzegają autorzy grafik. A te komunikaty kończą się zachętami: "Tankuj teraz, póki taniej!"; "Zatankuj teraz, zanim dobiją nas do końca!".

Ostrzegamy przed rozpowszechnianiem tych ilustracji, ponieważ jest to próba wykorzystywania konfliktu do wzbudzania niepokoju w Polsce.

"Dobrze zorganizowana akcja dezinformacyjna"

Grafiki są często udostępnianie w facebookowych grupach zrzeszających zwolenników Grzegorza Brauna lub jego Konfederacji Korony Polskiej. Najpierw opublikowano je na stronie sympatyków KKP z Kłodzka, następnie rozpowszechniano w różnych grupach.

Grafiki zalały profile grup zrzeszających zwolenników Grzegorza Brauna i jego partiiFacebook

Na to powiązanie w sieci zwrócił uwagę na platformie X Janusz Pietruszyński, redaktor naczelny portalu cire.pl, ostrzegając przed tymi próbami wywołania paniki. "Uwaga na nowe manipulacje w social mediach. Od wczoraj mamy wysyp wpisów, które próbują wywołać panikę konsumencką w Polsce. Podobne grafiki, podobny styl i treść wpisów. Nawoływanie do tankowania paliwa na zapas, są też już wpisy straszące awariami w bankowości, nawoływanie do wypłacania pieniędzy z kont i lokat" - przestrzegał. Jego zdaniem "wygląda to na zaplanowaną i dobrze zorganizowaną akcję dezinformacyjną".

Ministerstwo uspokaja: dostawy niezagrożone

Na dezinformację mającą budzić niepokój wśród Polaków zareagowało już Ministerstwo Energii, które zaprzeczyło alarmującym doniesieniom. "Kryzys na Bliskim Wschodzie wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych, które noszą znamiona zorganizowanej akcji dezinformacyjnej. Ich autorzy próbują przekonać Polaków, że Polsce grożą braki paliw i gazu, ceny gwałtownie wzrosną, a obywatele powinni robić zapasy" - napisał resort w komunikacie. I uspokoił:

Są to fałszywe przekazy obliczone na wywołanie paniki, podczas gdy w rzeczywistości dostawy surowców do Polski nie są zagrożone.

-

Ministerstwo Energii, 2 marca 2026

Resort wyjaśnił, że "konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na ciągłość dostaw ropy naftowej i gazu do Polski", a ponadto "stan zapasów interwencyjnych pozostaje na wysokim poziomie i przekracza wymagane 90 dni zabezpieczenia w ropę naftową i paliwa". Choć - podkreślmy - nie ma potrzeby ich wykorzystywania. Wynika to z faktu, że Polska pozyskuje ropę nie tylko z Arabii Saudyjskiej, ale również z USA, Norwegii, Nigerii i Wielkiej Brytanii.

W ten sam sposób do prób wzbudzania paniki odniósł się koncern paliwowy Orlen. "To całkowita nieprawda, nasze rafinerie pracują normalnie, dostawy surowca przebiegają bez zakłóceń, mamy zdywersyfikowane źródła dostaw" - pisało biuro prasowe spółki w odpowiedzi na akcję Prawa i Sprawiedliwości. Skomentowano, że "niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie w tym tygodniu".

Ekspert wskazuje trzy możliwe cele takiej akcji

Wracając do przekazu z alarmującymi grafikami: jak mogą działać na odbiorców? Zapytaliśmy psychologa społecznego Kamila Zielińskiego Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie, co szczególnie zwróciło jego uwagę w rozpowszechnianych ilustracjach. - W oczy rzucają się te wszystkie eksplozje, ognie, dym, tankowce, wojsko, a poza tym dużo czerwonego i żółtego koloru, który przyciąga uwagę. To wszystko ma powodować w nas przede wszystkim strach, a strach to bardzo silna emocja - analizuje ekspert. Tłumaczy, że strach zawęża mocno nasze pole uwagi i obniża krytyczne myślenie. - Wymusza na nas bardzo emocjonalne, szybkie decyzje w trybie "jest zagrożenie, musi być reakcja" - mówi Kamil Zieliński. I dodaje:

Dlatego na tych grafikach widać taką presję czasu. Hasła typu "tankuj teraz" mają wytworzyć wrażenie pilności i skrócić czas na jakąkolwiek refleksję. Musimy coś zrobić już teraz, bo zaraz będzie gorzej i przegapimy ten moment, gdy jeszcze można coś zrobić. Na zasadzie: teraz jeszcze zdążysz zatankować samochód za rozsądne pieniądze, a za chwilę będziesz już sobie pluć w brodę.

-

Kamil Zieliński, Uniwerstytet WSB Merito

Ekspert zwraca też uwagę na uproszczoną narrację. - Mamy sztuczny związek przyczynowo-skutkowy: jest konflikt w Iranie, cieśnina jest zamknięta, ropa będzie dużo droższa, paliwo też, a to doprowadzi do katastrofy w Polsce. Taki linearny schemat pomija całą złożoność sytuacji i wszystkich innych aspektów, które też wpływają na cenę paliwa - wyjaśnia Kamil Zieliński. Jego zdaniem może to być skuteczne, ponieważ "nasz mózg bardzo lubi proste historie z takim wyraźnym związkiem przyczynowo-skutkowym". Widzi trzy możliwe cele prowadzenia takiej akcji:

  • Polityczny - gra na osłabienie rządu lub pokazanie jego niekompetencji, co wpływa na pogłębienie polaryzacji społecznej w Polsce
  • Marketingowy - próba budowania zasięgów na emocjonalnych, angażujących treściach, co może się przydać konkretnym kontom w przyszłości
  • Ekonomiczny - próba budowania napięcia wokół rynku paliw i wpłynięcia na zachowania konsumentów.

Psycholog dostrzega też jednak paradoks tej sytuacji. - Możemy mieć powtórkę z pandemii COVID-19, gdy ludzie masowo ruszyli na stacje i paradoksalnie miejscami zaczęło brakować paliwa, lecz nie z powodu czynników zewnętrznych, tylko właśnie z powodu tego, że tankowali na zapas, więcej niż zwykle - ostrzega.

CZYTAJ TEŻ: Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa

Autorka/Autor:

Michał Istel

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Facebook

Ceny paliwPaliwoIranDezinformacjaGrzegorz Braun
Pozostałe wiadomości

Doniesienia o rzekomym zniszczeniu izraelskiej elektrowni jądrowej zaalarmowały polskich internautów. Niektórzy jako dowód pokazują krótkie nagranie. Tylko że materiał pokazuje zupełnie inny wybuch.

"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch

"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch

3 marca 2026, 13:19
Źródło:
Konkret24

Na dubajskim lotnisku doszło do eksplozji, zatopiono amerykański lotniskowiec, siedmiu izraelskich generałów zginęło - to tylko kilka przykładów fake newsów wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie. W trakcie wojny zawsze pojawia się dużo nieprawdziwych przekazów. Przestrzegamy przed ich udostępnianiem.

"Eksplozja" na lotnisku w Dubaju, amerykański lotniskowiec "zatopiony"... A naprawdę?

"Eksplozja" na lotnisku w Dubaju, amerykański lotniskowiec "zatopiony"... A naprawdę?

2 marca 2026, 18:57
Źródło:
Konkret24

"Podejmijcie działania przeciwko Iranowi" - tymi słowami miał się zwrócić do muzułmanów na rozpowszechnianym w sieci nagraniu bojownik Al-Kaidy, ogłaszając tym samym dołączenie do wojny z Iranem po stronie... Izraela i USA. Uwaga: film nie jest wiarygodny. Podbija teorię spiskową, jakoby wywiady USA i Izraela miał udział w tworzeniu Al-Kaidy.

"Al-Kaida przyłącza się do wojny?" Skąd to nagranie

"Al-Kaida przyłącza się do wojny?" Skąd to nagranie

2 marca 2026, 11:20
Źródło:
Konkret24

Zdjęcia zabitego przywódcy Iranu, nagrania płonących amerykańskich baz w Arabii Saudyjskiej czy zbombardowanej siedziby CIA w Dubaju krążą w mediach społecznościowych jako prawdziwe relacje z ataków na Bliskim Wschodzie. Ale to fake newsy. Konflikt zbrojny zawsze jest pożywką dla dezinformacji.

"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie"? Wojna na fałszywki

"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie"? Wojna na fałszywki

1 marca 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Za obecnego rządu bezrobocie wzrosło z 2 do 6 procent - twierdzi szef kancelarii prezydenta. Zaś politycy PiS, cytując styczniowe dane, powtarzają slogan "Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie". Tylko że trzykrotnego wzrostu bezrobocia nie ma, a opozycja nie wyjaśnia, jaka reforma wpłynęła na statystyki.

"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"? Jest pewna "statystyczna anomalia"

"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"? Jest pewna "statystyczna anomalia"

2 marca 2026, 9:42
Źródło:
Konkret24

Amerykanie chcą wiedzieć, kto współpracował z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, lecz Departament Sprawiedliwości USA mocno cenzuruje dokumenty. W dodatku jest ich tak dużo, że powstał już chaos informacyjny - a to najlepsza gleba do siania teorii spiskowych. Ta dotycząca celebrytów z Hollywood jest absurdalna, lecz jej efekty nie śmieszą.

"Kanibale" z Hollywood. Kto przegrywa na chaosie wokół afery Epsteina

"Kanibale" z Hollywood. Kto przegrywa na chaosie wokół afery Epsteina

1 marca 2026, 14:09
Źródło:
TVN24+

Według rozpowszechnianych w sieci nagrań "Tokio zamienia każdy krok w prąd", a przechodnie "zasilają przyszłość". Ma się tak dziać za sprawą tajemniczych "czarnych płytek" wmontowanych w chodniki. Sprawdziliśmy, ile w tym prawdy.

Tokio "zamienia każdy krok w prąd"? Tajemnicze "czarne płytki" intrygują

Tokio "zamienia każdy krok w prąd"? Tajemnicze "czarne płytki" intrygują

28 lutego 2026, 15:43
Źródło:
Konkret24

Doniesienia o rzekomym zakazie wychowywania dzieci przez włoskie pary tej samej płci rozpalił polskich internautów. Jedni komentujący piszą o powrocie "do normalności", a inni o kłamstwie. Wyjaśniamy, więc gdzie tkwi manipulacja.

"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego

"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego

27 lutego 2026, 11:49
Źródło:
Konkret24

Z jednej strony Rosja z bogatą historią, inteligentnymi mieszkańcami i mocną gospodarką - z drugiej strony biedna Ukraina z obywatelami pogrążonymi w depresji. To nie materiał kremlowskiej telewizji, tylko świat kreowany za pomocą danych na popularnych kontach ze statystykami. No bo kto nie lubi czytać "ciekawych rankingów"?

Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji

Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji

25 lutego 2026, 14:07
Źródło:
TVN24+

Politycy opozycji alarmują, że więcej wydaje się na utrzymanie cudzoziemców w ośrodkach, podczas gdy obniża się koszty żywienia pacjentów w szpitalach. Już tylko ta teza wprowadza w błąd, a manipulacji w tym przekazie jest więcej. Prezentujemy właściwe kwoty i właściwe zestawienia.

Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile wyżywienie w szpitalu? Jest spór, są manipulacje

Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile wyżywienie w szpitalu? Jest spór, są manipulacje

26 lutego 2026, 13:33
Źródło:
Konkret24

Scenariusz grecki dla Polski już za 10 lat! - straszą od kilku dni politycy opozycji. Przekonują, że przed załamaniem polskich finansów ostrzegła nas nawet Komisja Europejska. Sęk w tym, że rozpowszechniający ten przekaz albo nie zrozumieli unijnego dokumentu, albo celowo manipulują.

Polsce grozi "scenariusz grecki"? Przed czym ostrzegła Komisja Europejska

Polsce grozi "scenariusz grecki"? Przed czym ostrzegła Komisja Europejska

26 lutego 2026, 9:41
Źródło:
Konkret24

Wiadomo, że miejsce pobytu El Mencho namierzono dzięki jego partnerce. Teraz wielu zastanawia się, kim ona jest i jak wygląda. Internauci rozpowszechniają właśnie rzekome zdjęcie tej kobiety: miałaby nią być znana modelka OnlyFans. Ona sama wydała oświadczenie.

"Jest taka plota". Czy El Mencho wpadł przez kochankę z OnlyFans?

"Jest taka plota". Czy El Mencho wpadł przez kochankę z OnlyFans?

25 lutego 2026, 16:14
Źródło:
Konkret24

Europoseł PiS Daniel Obajtek krytykując resort klimatu, stwierdził, że w Lasach Państwowych dochodzi do masowych zwolnień. Według niego pracę miało stracić aż 40 tysięcy osób. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.

Obajtek: 40 tysiący zwolnionych z Lasów Państwowych. A ile osób tam pracowało?

Obajtek: 40 tysiący zwolnionych z Lasów Państwowych. A ile osób tam pracowało?

25 lutego 2026, 12:48
Źródło:
Konkret24

Po podpisaniu przez prezydenta ustawy dotyczącej wsparcia dla Ukraińców w Polsce w sieci pojawił się przekaz o całkowitym "wygaszaniu socjalu" uchodźcom z Ukrainy. Część internautów chwaliła prezydenta. Ale sporo było też głosów, że Karol Nawrocki - wbrew obietnicom - wcale tej pomocy nie ograniczył. Wyjaśniamy, co się zmieni.

Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Co zmienia ustawa

Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Co zmienia ustawa

24 lutego 2026, 19:05
Źródło:
Konkret24

Po śmierci najbardziej poszukiwanego człowieka w Meksyku szybko zapłonęły samochody na ulicach. A chwilę później - internet. Rozpowszechniane są zdjęcia i nagrania mające przedstawiać, do jakich zamieszek dochodzi w całym kraju. Jednak nie wszystkie obrazy są aktualne. Przestrzegamy przed udostępnianiem niesprawdzonych informacji.

Kartel "atakuje lotniska", "wrzuca granaty do supermarketu"? W Meksyku gorąco, w sieci też

Kartel "atakuje lotniska", "wrzuca granaty do supermarketu"? W Meksyku gorąco, w sieci też

23 lutego 2026, 17:23
Źródło:
Konkret24

Czy prezydent USA zadzwonił do programu telewizyjnego, udając zwykłego obywatela? - zastanawiają się internauci w Polsce i zagranicą. Wszystko za sprawą nagrania, którego bohaterem jest niejaki John Barron. Ma ono miliony wyświetleń w internecie i rozpala dyskusję, czy pod tym pseudonimem ukrył się Donald Trump.

Głos miał jak Trump, mówił jak Trump.... "Każdy prezydent ma swojego Batyra?"

Głos miał jak Trump, mówił jak Trump.... "Każdy prezydent ma swojego Batyra?"

23 lutego 2026, 18:24
Źródło:
Konkret24

Można się oburzać na Elona Muska nazywającego rząd Wielkiej Brytanii faszystowskim, a można go wyśmiać za pomocą pewnego zdjęcia. Można się kłócić z rosyjskim ambasadorem siejącym propagandę, a można napuścić na niego sforę memów z psem rasy shiba inu. Trolling dezinformacji bywa skutecznym narzędziem jej zwalczania. Szczególnie w czasach, gdy za ośmieszanie innych zabrał się prezydent USA.

Zabić śmiechem Putina? Ziomki trollują propagandę, politycy się uczą

Zabić śmiechem Putina? Ziomki trollują propagandę, politycy się uczą

21 lutego 2026, 15:47
Źródło:
TVN24+

Polscy internauci ekscytują się rzekomymi ograniczeniami i zakazami wprowadzanymi wobec muzułmanów w Japonii. Powołują się na nagranie i wpisy rozchodzące się w mediach społecznościowych, które jednak nie mają wiele wspólnego z wprowadzaniem zakazów wobec wyznawców islamu w tym kraju.

"Japonia zakazuje islamu"? Co pokazuje klip krążący w sieci

"Japonia zakazuje islamu"? Co pokazuje klip krążący w sieci

22 lutego 2026, 16:06
Źródło:
Konkret24

"Nieprawdopodobną uległością" nazywają politycy Konfederacji rzekomy mechanizm dzielenia się z Ukrainą polskimi pieniędzmi z programu z SAFE. Tylko że w ich tezach jest więcej manipulacji i domysłów niż faktów.

Pieniędzmi z SAFE "dzielimy się z Ukrainą"? Fakty i manipulacje

Pieniędzmi z SAFE "dzielimy się z Ukrainą"? Fakty i manipulacje

20 lutego 2026, 9:40
Źródło:
Konkret24

Po zawetowaniu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent ogłosił własny projekt zmian w prawie dotyczący sądownictwa. I zapowiedział, że jeśli jego "propozycje dialogu zostaną odrzucone", to "zdecydują obywatele". Wyjaśniamy, dlaczego mówienie, że referendum coś rozstrzygnie, to czysto polityczna gra.

Nawrocki mówi o referendum w sprawie sądów. "Obietnica populistyczna"

Nawrocki mówi o referendum w sprawie sądów. "Obietnica populistyczna"

20 lutego 2026, 15:39
Źródło:
Konkret24

"Tony rakotwórczego azbestu" mają być rzekomo w używanych wagonach, które spółka PKP Intercity kupiła w Niemczech. Alarmuje o tym Robert Bąkiewicz, tezę podbija poseł PiS. Przewoźnik zaprzecza oskarżeniom. Sprawdziliśmy, co wiadomo w tej sprawie.

PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia

PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia

20 lutego 2026, 12:45
Źródło:
Konkret24

W polskiej sieci krąży mapa, która rzekomo pokazuje udział "etnicznych Europejczyków" w populacji krajów europejskich. Ten procentowy udział w Polsce ma być najwyższy. Przestrzegamy przed tą mapą.

Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?

Co pokazuje mapa "etnicznych Europejczyków"?

19 lutego 2026, 15:20
Źródło:
Konkret24

Jeszcze niedawno pacjent przychodził na wizytę z wydrukiem z Google, dziś przychodzi z "diagnozą" od chatbota - żartują lekarze. A w tej "diagnozie" zazwyczaj roi się od błędów. Coraz chętniej radzimy się chatbotów w sprawach zdrowia, zapominając, że one przysięgi Hipokratesa nie składały. Nie obiecywały nie szkodzić.

"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?

"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?

19 lutego 2026, 12:50
Źródło:
TVN24+

Politycy PiS przekonują, że rząd wystawił na sprzedaż bazę paliw w Żaganiu, a w dodatku zrobił to na portalu ogłoszeniowym. Tobiasz Bocheński w ironicznym nagraniu podkreśla, że chodzi o "teren absolutnie istotny z punktu widzenia wojskowego". Tylko że nie chodzi o bazę paliw, sprzedaż nie jest prowadzona na portalu, a teren ten wystawiono na sprzedaż... także za rządów PiS.

"Rząd wystawił bazę paliw w Żaganiu na OLX". Bocheński się śmieje, my też

"Rząd wystawił bazę paliw w Żaganiu na OLX". Bocheński się śmieje, my też

18 lutego 2026, 19:16
Źródło:
Konkret24

Niedługo po publikacji raportu o pedofilii wśród księży i osób związanych z Kościołem w Sosnowcu w sieci zaczęło krążyć nagranie, które przedstawia rzekomo wiernych broniących sosnowieckich księży. To jednak tylko próba podczepienia się pod głośny temat w celu zwiększenia zasięgów.

"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Ktoś bronił księży w Sosnowcu?

"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Ktoś bronił księży w Sosnowcu?

18 lutego 2026, 9:47
Źródło:
Konkret24

Na liście beneficjentów programu SAFE - według nieoficjalnych informacji - jest spółka Polska Amunicja, której szefem jest Paweł Poncyljusz, były poseł Koalicji Obywatelskiej. Spółka, która przez jakiś czas była pod kontrolą Skarbu Państwa i została sprywatyzowana, budzi duże emocje, podobnie jak jej prezes. Co wiemy o Polskiej Amunicji?

Kłótnia o SAFE. O tej spółce mówi się najwięcej. Co o niej wiemy

Kłótnia o SAFE. O tej spółce mówi się najwięcej. Co o niej wiemy

17 lutego 2026, 15:26
Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci przekazu "znowu nas okradają", a Polacy nie korzystają z energii odnawialnej wytworzonej w kraju, bo ta "jest za grosze sprzedawana Szwedom". A jak jest?

"Całą energię z OZE Polska za grosze sprzedaje Szwecji"? Niewiele zgadza się w tym przekazie

"Całą energię z OZE Polska za grosze sprzedaje Szwecji"? Niewiele zgadza się w tym przekazie

16 lutego 2026, 17:20
Źródło:
Konkret24

Kiedy zmieni się rząd, Komisja Europejska będzie mogła zablokować pieniądze z programu SAFE - twierdzą politycy opozycji. I przywołują historię polskiego KPO. Tylko że "warunkowość" w przypadku programu SAFE działa zupełnie inaczej. A w tym przekazie jest jeszcze więcej manipulacji.

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

16 lutego 2026, 18:41
Źródło:
Konkret24

Nie Dmytro, tylko Rusłan. Nie "biznes", lecz szacunek i zaszczyt. W tej historii wykorzystanie dziecka do dezinformacji i manipulacji wydaje się być szczególnie cyniczne.

Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana

Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana

15 lutego 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Brawo mądra Grecja"; "Grecy otrzeźwieli" – komentują internauci rozchodzące się w sieci doniesienia, jakoby Grecja rozpoczęła działania "przeciwko islamizacji Europy" i będzie zamykać meczety. Jak zwykle w dezinformacji wykorzystano tu pewne konkretne wydarzenie, po czym nadano mu fałszywą interpretację.

Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister do spraw migracji

Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister do spraw migracji

14 lutego 2026, 14:03
Źródło:
Konkret24

Po rządach Zjednoczonej Prawicy Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że skala wyprowadzania w tamtych latach wydatków poza budżet groziła "niszczeniem demokracji". Władza się zmieniła, a fundusze pozabudżetowe wciąż funkcjonują. Ba! Ich zadłużenie rośnie z roku na rok. Sprawdziliśmy, dlaczego ich nie zlikwidowano i ile miliardów złotych jest w nich ulokowanych.

Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze

Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze

13 lutego 2026, 13:06
Źródło:
TVN24+

Według szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powinien zwrócić pieniądze, które otrzymał za zasiadanie w sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Sprawdziliśmy, czy i ile pieniędzy polityk Lewicy powinien oddać do sejmowej kasy.

Bogucki: czy Czarzasty zwróci pieniądze za pracę w komisji? Minister czegoś nie wie

Bogucki: czy Czarzasty zwróci pieniądze za pracę w komisji? Minister czegoś nie wie

13 lutego 2026, 17:09
Źródło:
Konkret24

Australia, Francja, Hiszpania i Japonia - doświadczenia z tych państw ze szczepionkami przeciw HPV jakoby dowodzą, że szczepienie jest niebezpieczne, a przy tym bardzo kosztowne. W Sejmie przekonuje o tym członkini stowarzyszenia wielokrotnie wprowadzającego w błąd w sprawach szczepień. Wyjaśniamy, kiedy mówi nieprawdę i jak manipuluje.

Mówiła to w Sejmie. Sześć kłamstw i manipulacji na temat szczepionek przeciw HPV

Mówiła to w Sejmie. Sześć kłamstw i manipulacji na temat szczepionek przeciw HPV

12 lutego 2026, 19:30
Źródło:
Konkret24

Przewodniczący Izby Reprezentantów USA i izraelskiego Knesetu zabiegają o wsparcie kandydatury prezydenta USA Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Marszałek polskiego Sejmu odmówił - a jakie decyzje podjęto w innych europejskich krajach?

Które kraje Europy poparły kandydaturę Trumpa do Nobla? Zależy, jak to rozumieć

Które kraje Europy poparły kandydaturę Trumpa do Nobla? Zależy, jak to rozumieć

12 lutego 2026, 12:25
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych - w tym także w polskich - generują posty informujące, jakoby księżniczka Szwecji miała nazwać Donalda Trumpa "zboczeńcem" i nawoływać do bojkotu amerykańskich produktów w Europie. Wpisy ilustrowane są zdjęciem rzekomej księżniczki. To potrójny fake news.

"Szwedzka księżniczka Frida", Donald Trump i zdjęcie olimpijki. Nic nie pasuje

"Szwedzka księżniczka Frida", Donald Trump i zdjęcie olimpijki. Nic nie pasuje

10 lutego 2026, 17:26
Źródło:
Konkret24

Dziewczynka ze zdjęcia z Barackiem Obamą została zamordowana, Leo Messi był na wyspie Jeffreya Epsteina, były prezydent Ukrainy utrzymywał relacje z tym nieżyjącym przestępcą. Internet zalała fala fejków. Skandal wykorzystywany jest przez internautów szukających zasięgów, ale także przez rosyjską dezinformację. W gąszczu fejków ginie kontekst, ofiary pedofilii i ich prawdziwe historie.

Afera Epsteina. Jak fejki zalały sieć

Afera Epsteina. Jak fejki zalały sieć

11 lutego 2026, 13:44
Źródło:
Konkret24

Krzysztof Bosak twierdzi, że to nie afera Jeffreya Epsteina ujawniła "pedofilskie praktyki na szczytach elit w USA" - według niego pokazała to już tak zwana Pizzagate. Wicemarszałek polskiego Sejmu przywołał też inną zmyśloną teorię, pisząc o "ujawnianiu pedofilskich siatek wewnątrz amerykańskich elit". Dlatego internauci mu wytykają, że publikuje fake newsy.

Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"

Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"

10 lutego 2026, 13:21
Źródło:
Konkret24

"To jest chore, co w tej UE wymyślają"; "Unia robi z naszych domów sortownię śmieci" - internauci z oburzeniem reagują na doniesienia o kolejnym unijnym nakazie. Bo według przekazu Konfederacji i jej działaczy Unia Europejska miałaby wprowadzić obowiązek posiadania aż 11 koszy na śmieci. W tej narracji jednak tylko liczba jest prawdziwa.

UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"

UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"

9 lutego 2026, 18:12
Źródło:
Konkret24

Podczas gdy Ministerstwo Zdrowia zapowiada objęcie dzieci obowiązkiem szczepienia przeciwko HPV, w mediach społecznościowych przeciwnicy tej decyzji przekonują o braku potwierdzenia bezpieczeństwa tej szczepionki. Jako "dowód" wskazują pewne pismo wysłane z resortu zdrowia. Przestrzegamy: to medyczna dezinformacja.

Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację

Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację

10 lutego 2026, 14:31
Źródło:
Konkret24

"Jak nastrój w beczce?" - zakpił z ministra rolnictwa europoseł Waldemar Buda, publikując wpis o transporcie wołowiny z Argentyny do Europy. Tym postem ściągnął tylko na siebie krytykę internautów, bo opublikował fotografię AI jako rzekomo prawdziwą.

Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk

Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk

9 lutego 2026, 19:56
Źródło:
Konkret24