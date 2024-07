"Zabierają" zerowy PIT dla młodych? Nie ma takich prac

"I bardzo dobrze, podatki się płaci" - komentują jedni. "Nic co było dane, nie będzie zabrane" - kpią inni. To reakcje internautów na rozpowszechniany przekaz, jakoby rząd postanowił zlikwidować zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Ministerstwo Finansów dementuje.

W mediach społecznościowych krąży już od czerwca informacja, że obecny rząd chce zlikwidować zerowy PIT dla młodych. "Brawo wyborcy KO..własnie zabieraja podatek zerowy do 26 roku życia" - brzmi napis na grafice ze zdjęciem Donalda Tuska i Szymona Hołowni, którą opublikowano na TikToku 1 czerwca. Jest też dopisek: "I kto zaraz zacznie wycie?" (pisownia wszystkich postów oryginalna). Post ten na TikToku wyświetlono ponad 782 tys. razy.

Natomiast 1 lipca wpisy wykorzystujące tę samą grafikę pojawiły się na Facebooku i ponownie na TikToku. Na tej drugiej platformie materiał miał ponad 89 tys. wyświetleń.

FAŁSZ Wprowadzające w błąd posty opublikowane na TikToku w czerwcu i lipcu 2024 roku tiktok.com

"I bardzo dobrze" vs. "nic takiego się nie dzieje"

Wielu internautów, którzy uwierzyli w rozsyłany przekaz, popiera rzekome plany rządu. "Bardzo dobrze przynajmniej nie będą mieć takiego szoku po 26roku"; "I bardzo dobrze, podatki się płaci"; "prawidłowo. Co to za polityka że łebek świeżo po szkole przychodzi do firmy i zarabia więcej niż pracownicy z 10letnim stażem..."; "Super, jako 23 latka jestem zadowolona. Skończy się wieczne wypominanie, że ja mam więcej" - piszą w komentarzach.

Inni krytykują rzekomą decyzję rządu. "Jeśli jest to prawda to kiepsko według mnie. Młodzi dzięki temu mogą mieć lepszy start w życiu. Dzięki temu można sobie więcej odłożyć i więcej poświęcić na edukację, kursy itd."; "PiS miał rozwijać ten podatek do 30 a rudy zabiera całkowicie"; "nic co było dane nie będzie zabrane przecież" - to niektóre z krytycznych komentarzy. Nie brakuje też złośliwości w komentarzach: "głosowali na niego to mają nagrodę"; "przecież młodzi na nich głosowali, brawo"; "młodzi, dalej na nich zagłosujecie?".

Niektórzy jednak sceptycznie podchodzą do rozsyłanego przekazu: "gdzie jest taka informacja?"; "skąd ta informacja"; "poprosze wiarygodne źródło"; "nigdzie o tym nie ma żadnych informacji"; "dezinformacja. nie ma nawet takiego projektu"; "Bzdura, nic takiego się nie dzieje".

Zerowy PIT dla młodych: nie trwają prace nad jego likwidacją

Przypomnijmy: chodzi o ulgę podatkową polegającą na zwolnieniu z podatku PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego uzyskanych przez podatnika przed ukończeniem 26. roku życia - ale do wysokości 85 528 zł rocznie. Jeżeli zarobki przekroczą ten próg, to nadwyżka jest opodatkowana już według skali podatkowej. Ulgę wprowadzono za rządów Zjednoczonej Prawicy 1 sierpnia 2019 roku.

Jak sprawdziliśmy, obecnie nic nie wskazuje na to, by w rządzie Donalda Tuska trwały prace nad likwidacją zerowego PIT-u dla ludzi młodych. W wykazach prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów nie ma projektu, który proponowałby taką likwidację lub ograniczenie zerowego PIT-u. Projektu na ten temat nie ma też na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Rozsyłanym w sieci doniesieniom zaprzecza - w odpowiedzi na pytanie Konkret24 - resort finansów. "W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace związane z ograniczeniem lub likwidacją tzw. zerowego PIT-u dla młodych" - brzmi przesłana nam 3 lipca odpowiedź resortu. (O to, czy trwają jakieś prace nad likwidacją podatkowej ulgi dla młodych, zapytaliśmy jeszcze też KPRM, lecz do publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi).

O planach czy pracach nad likwidacją zerowego PIT-u dla młodych nie informowały dotychczas żadne wiarygodne źródła informacji ani eksperci.