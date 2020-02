"Dobijanie resztek niepokornej policji w kalifacie brytyjskim"? To scena z serialu

Jeden z użytkowników Twittera o nazwie @MirekKlimczak ocenił, że jest to "dobijanie resztek niepokornej policji w kalifacie brytyjskim". "Ale co się dziwić skoro policjant z gaśnicą najpierw gasi samochód podczas gdy policjant pali się na drodze. W Polsce za komuny życie ludzkie również nie było wiele warte" - ocenił.

"No idiota samochód gasi jak chłop się pali", "Nie do pomyślenia", "Grubo się dzieje, rewolucja protestancka na wyspach zrobiła swoje i może odejść, jak widać tę duchową pustkę wypełni islam" - oceniali pod wpisem internauci.

Polubiło go ponad trzysta osób. Niemal setka skomentowała. Wideo odnotowało 12 tysięcy wyświetleń. Spora część internautów pisała jednak, że to sceny z filmu. Przyznał to po kilku godzinach sam użytkownik Twittera, który wideo zamieścił. "Ponoć to jednak nakręcają film" - stwierdził. Jednak swojego wpisu nie skasował.

To scena z serialu

Rzeczywiście na zamieszczonym wideo widać plan filmowy, na którym kręcona jest scena, jednak nie do filmu, a nowego kryminalnego serialu BBC "Bloodlands". Z zamieszczonych w sieci relacji lokalnych mediów można się dowiedzieć, że tę konkretne ujęcia realizowano 30 stycznia w Ballyclare w Irlandii Północnej, na północ od Belfastu, na Ballynure Road.

Na lokalnej, facebookowej stronie jest cała galeria zdjęć dokumentujących sytuację na planie zdjęciowym oraz wideo, na którym widać całą scenę, którą jeden z polskich użytkowników Twittera wziął za autentyczną i określił jako "dobijanie resztek niepokornej policji w kalifacie brytyjskim".