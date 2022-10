Giorgia Meloni nosiła symbole masonerii? To nie jest oryginalne zdjęcie

Dzień później wpis ze screenem tego facebookowego posta opublikował użytkownik Twittera. "No i tak. Pomyślałem sobie że Giorgia Meloni to spoko babka, która powiedziała co myśli. No w końcu... Nikomu nie można wierzyć, powiedzą wszystko by dostać się do władzy" - czytamy w tweecie. Autorzy obu postów sugerują więc, że włoska polityczka sympatyzowała z masonami, a je zwycięstwo to element ich spisku czy manipulacji.

Giorgia Meloni jest liderką włoskiej skrajnie prawicowej partii Bracia Włosi. Ugrupowanie należy do zwycięskiej koalicji, która wygrała wybory parlamentarne 25 września tego roku. Meloni typowana jest na przyszłą premierkę Włoch - jej partia zdobyła 26 proc. głosów, a współtworzona przez nią prawicowy sojusz poparło 44 proc. wyborców. Byłaby pierwszą w historii Włoch kobietą na tym stanowisku. Według stacji CNN jej gabinet może być najbardziej prawicowym od czasów Benito Mussoliniego.