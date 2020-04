Lekarze i pielęgniarki z Hubei nie zarazili się koronawirusem? To nieprawda

Na twitterowym koncie China Daily, portalu najważniejszego anglojęzycznego dziennika wydawanego przez Komunistyczną Partię Chin, pojawiło się pod koniec marca wideo pokazujące, jak chińska pielęgniarka ubiera się w specjalistyczny strój przed udaniem się do zakażonych koronawirusem pacjentów.

"Nikt z ponad 40 000 personelu medycznego skierowanego z całego kraju do pracy w prowincji Hubei nie zaraził się z uwagi na powzięte środki ochrony" - chwali się w komentarzu organ prasowy chińskiej partii.

Wideo trafiło też do polskiego internetu. Pojawiło się m.in. na na fan page'u Popularne. Do nagrania dodano polskie napisy, które również informują o tym, że nikt z personelu medycznego pracującego w prowincji Hubei nie zaraził się koronawirusem dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom. Film zyskał wśród polskich internautów dużą popularność: zareagowało na niego 6,5 tys. osób, a skomentowało 760.

Szczególnie śmierć 33-letniego lekarza Li Wenlianga przykuła uwagę światowych mediów i opinii publicznej. China Daily napisał o tym 7 lutego. Lekarz zmarł w Centralnym Szpitalu w stolicy Hubei. Pracował tam do 10 stycznia, potem zachorował. Był jedną z ośmiu osób, które ostrzegały przed zagrożeniem nowym koronawirusem, za co były szykanowane przez władze.

Do początku kwietnia zmarło 13 osób pracujących w szpitalach w Wuhan. Wszystkie one, a także jeden policjant, zostali uznani w czwartek 2 kwietnia przez miejscowe władze "męczennikami" - tego samego dnia informował o tym China Daily. Zostali uhonorowali za wzorową postawę w czasach pandemii. Wszyscy zmarli przed opublikowaniem przez China Daily opisywanego wideo.

Prowincja Hubei leży w środkowych Chinach. To tam, w przemysłowej części stolicy prowincji - Wuhanie - w grudniu 2019 roku zaczął się rozprzestrzeniać koronawirus.

Li Wenliang był dwukrotnie wzywany na komisariat, gdzie usłyszał "poważne ostrzeżenie", że jeśli nadal będzie "uparty i zuchwały" oraz nie zaprzestanie "nielegalnej działalności", zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jak podaje CNN, zastraszony, podpisał dokument, w którym przyznał się do "rozsiewania plotek i do zakłócania porządku społecznego". Zgodził się także na współpracę z policją.

Po nagłośnieniu sprawy przez media na całym świecie naczelna chińska komisja dyscyplinarna zaleciła wycofanie tej reprymendy i ukaranie funkcjonariuszy.

Wenliang był jednym z trzech lekarzy, którzy pracowali w Centralnym Szpitalu w Wuhanie i po zarażeniu koronawirusem zmarli. Mei Zhongming zmarł 3 marca, miał 57 lat; Jiang Xueqing zmarł 1 marca, miał 55 lat. Szpital znajduje się zaledwie dwa kilometry od targu, który jest uznawany za źródło pandemii.

Pozostali uhonorowani przez miejscowe władze medycy i pielęgniarki pracowali w innych lecznicach w prowincji.

W środę, 1 kwietnia australijska edycja Business Insidera podała, że stwierdzono koronawirusa u 3300 osób z personelu medycznego pracującego w całych Chinach.