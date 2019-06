Nigdy nie istniała. W internecie weszła do sieci wysoko postawionych Amerykanów

Osoba bądź instytucja, która stała za fałszywym profilem, konsekwentnie budowała w serwisie pozycję i siatkę powiązań Katie - osoby dobrze wyedukowanej, pracującej na dobrym stanowisku w uznanej instytucji, zaznajomionej z osobami, które w kręgach amerykańskich think tanków i instytucji federalnych są poważane. Wszystko to uwiarygadniano dodatkowo zdjęciem - atrakcyjnej, rudowłosej, wyglądającej realnie kobiety.

Ofiary oszustwa opisanego przez amerykańską agencję Associated Press wiąże jedno – wszystkie zajmowały lub zajmują strategiczne stanowiska w administracji lub think tankach i przede wszystkim posiadają pożądaną wiedzę z kluczowych dziedzin, takich jak finanse czy wojsko. Na liście ofiar znalazł się m.in. Paul Winfree, były doradca Donalda Trumpa i Dyrektor Polityki Budżetowej w Białym Domu oraz były attaché wojskowy USA w Moskwie, którego nazwiska nie podano.

Pracownik brytyjskiego think tanku znalazł na profilu kobiety co najmniej kilka alarmujących elementów. Jego podejrzenia wzbudził m.in. fakt, że Katie wyglądała zbyt młodo jak na kogoś, kto skończył już studia na Uniwersytecie w Michigan i od kilku lat pracuje w jednej z największych amerykańskich instytucji badawczych, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Keir Giles, który powiązał internetowe oszustwo z Rosją, jest też osobą, która jako pierwsza nabrała podejrzeń do Katie Jones i zdecydowała się bliżej zbadać sprawę. Podejrzliwość Gilesa wzięła się m.in. z faktu, że w przeszłości był on już celem szpiegów śledzących go za krytyczne wypowiedzi o rosyjskim producencie programów antywirusowych Kaspersky Lab.

Cytowany przez AP dyrektor amerykańskiego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa Narodowego William Evanina w związku z tą sytuację oskarżył o finansowanie szpiegowania na LinkedIn inny kraj – Chiny. "Zamiast wysyłać szpiegów do jakiegoś garażu w USA w celu pozyskania śledzonej przez nas osoby, skuteczniej jest siedzieć za komputerem w Szanghaju i wysyłać zaproszenia do znajomych dla 30 tysięcy celów", komentował Evanina.

Jonas Parello-Plesner z Alliance for Democracies Foundation wskazał, że "to bardzo śmierdzi, jak jakiś rodzaj państwowej operacji", ale także nie przytoczył żadnych dowodów.

Na ten moment nie ma żadnych twardych dowodów na to, że oszustwo z użyciem sztucznej inteligencji były zorganizowane przez konkretne państwo. Keir Giles – ekspert od Rosji z brytyjskiego think tanku Chatham House – powiązał działania Katie Jones z rosyjskim wywiadem, ale inni eksperci są bardziej powściągliwi.

Sam później tłumaczył to dziennikowi "The Times": "Wyglądała młodziej niż ktoś tak doświadczony. Od lat współpracuję z CSIS [Center for Strategic and International Studies, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie - red.], więc powinienem o niej słyszeć. Wykonałem więc odwrócone wyszukiwanie jej zdjęcia w sieci, które nie pokazało żadnych wyników, co było bardzo podejrzane”, tłumaczył.

Mężczyzna zwrócił się więc zarówno do CSIS, jak i do amerykańskiego uniwersytetu z pytaniem, czy kobieta, która zaprosiła go do znajomych na LinkedIn, rzeczywiście spędziła tam kilka lat. Odpowiedzi z obu miejsc były przeczące. Skłoniło to Gilesa do pokazania zdjęcia znajomemu ekspertowi od kontrwywiadu, który zasugerował, że zostało ono stworzone komputerowo. W rozmowach z AP potwierdzili to także inni specjaliści.

Podejrzane włosy i plamka po kolczyku

Opublikowane przez Associated Press zrzuty ekranu konta Katie potwierdzają, że przy pobieżnym kontakcie rozpoznanie fałszywki było praktycznie niemożliwe. Zdjęcia profilowe w serwisie LinkedIn nie są wystarczająco duże, żeby dostrzec na nich jakiekolwiek podejrzane elementy. Nie oznacza to jednak, że wizerunek kobiety był bezbłędny.

O generowanych komputerowo twarzach nieistniejących ludzi i sposobach ich rozpoznawania pisaliśmy już na Konkret24. Elementem, z którym najsłabiej ciągle radzi sobie sztuczna inteligencja, są włosy. Problemy przy ich generowaniu są widoczne także u rzekomej Katie Jones.

Associated Press zwraca uwagę, że szczególnie włosy nachodzące na uszy kobiety wyglądają nienaturalnie, jak gdyby były przyklejone do twarzy. To tylko jedna z wskazówek, które można dojrzeć przy bliższej analizie zdjęcia.