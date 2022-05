"Poczta Ukraińska wydała takie oto patriotyczne znaczki"? To nieprawda

Jedna z głównych narracji rosyjskiej propagandy od aneksji Krymu w 2014 roku dotyczy tego, że w Ukrainie są banderowcy i naziści, których trzeba pokonać. W ten właśnie przekaz wpasowują się ostatnie doniesienia polskich internautów, którzy publikują w mediach społecznościowych ilustrację z sześcioma ukraińskimi znaczkami pocztowymi - są na nich wizerunki żołnierzy SS-Galizien.

Rzekomy fakt pojawienia się w Ukrainie takich znaczków wywołał oburzenie część internautów i antyukraiński hejt. Zdaniem niektórych są to znaczki oficjalnie wprowadzone teraz do obiegu przez ukraińską pocztę - Ukrposhtę. "Poczta UA wydała takie o to patriotyczne znaczki. Ale dla banderowców nie ma nazizmu"; "SS-Galizien na znaczkach ukrainskich"; "Je***e chachły"; "O k***a, tego nie widziałem"; "Może poczta Polska już niedługo wyda tę serię znaczków. W końcu mamy już tylu nowych obywateli"; "Niestety, ale dla Ukraińców najwięksi zbrodniarze, naziści, mordercy to bohaterowie"; "O to jest już przesada"; "Spojrzenia nienawistne..." - to niektóre komentarze polskich internautów (pisownia postów oryginalna)