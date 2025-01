Norwescy marynarze "odmówili ratowania Rosjan"? Jak było z tą akcją

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Dalej internautka przekonuje: "To pogwałcenie międzynarodowego prawa, w tym Konwencji o Ratownictwie Morskim z 1989 roku, która nakłada obowiązek udzielania pomocy każdemu rozbitkowi, niezależnie od jego pochodzenia". Wpis kończy stwierdzeniem: "Świat dziczeje". Popularny wpis wyświetlono prawie 79 tys. razy. Polubiło go ponad tysiąc użytkowników (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

"Rusofobia przybiera dziś najokrutniejsze formy" - takimi słowami rozpoczyna się kolejny polski wpis z tego samego dnia. Jego autor stwierdza, że odmowa przyjęcia na pokład rosyjskich marynarzy z tonącego statku "to zatrważający dowód na skalę dehumanizacji Rosjan, do której doprowadziła antyrosyjska polityka Zachodu". Dalej stwierdził: "Takie działanie jest jawnym pogwałceniem międzynarodowego prawa, w tym Konwencji o Ratownictwie Morskim z 1989 roku, która nakłada obowiązek udzielania pomocy każdemu rozbitkowi, niezależnie od jego pochodzenia. Dzisiejsza Europa, ślepo realizując anglosaskie interesy, odrzuca wartości prawa międzynarodowego, które niegdyś sama kształtowała i promowała".

Niektórzy internauci byli oburzeni opisywanym rzekomym zachowaniem załogi Oslo Carrier 3. W komentarzach pisali: "To jest bandytyzm!"; "Żenada!"; "To skandal, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, ktoś przecież tak zarządził"; "Akt bandytyzmu morskiego. Niewiele się to rozni od aktu zabojstwa/ludobojstwa (jesli wiele osob). Chyba tylko formą: 'zaniechanie' pomocy"; "Ten delikt powinien byc zgloszony natychmiast do stosownego sadu miedzynarodowego".