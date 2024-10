Polski najemnik zaatakował ukraińskich żołnierzy "w związku ze sporem" o Wołyń? To fejk

Polski "najemnik" rzekomo zaatakował ukraińskich żołnierzy w trakcie dyskusji o Wołyniu i ludobójstwie tamże. Przestrzegamy przed rosyjskim przekazem propagandowym.

Rosyjska propaganda do wbijania klina w stosunki polsko-ukraińskie używa między innymi kwestii ludobójstwa na Wołyniu. Przypomnijmy, że podczas II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 80 tys. do 120 tys. Polaków.

W sieci pojawił się kolejny dowód tego podsycania antagonizmów między Polakami i Ukraińcami. W połowie października na jednym z polskojęzycznych kont na platformie X zamieszczono trwające niemal minutę nagranie mające być rzekomo materiałem ukraińskiej państwowej platformy United24. Powstała po wybuchu pełnoskalowej wojny, by zbierać pieniądze na wsparcie Ukrainy. Do tej pory za jej pośrednictwem zebrano równowartość 743 milionów dolarów (ok. 2,9 mld zł). Ambasadorami akcji są m.in. światowe gwiazdy - Andrij Szewczenko (były piłkarz), Hilary Swank (aktorka), Barbra Streisand (piosenkarka, aktorka). Poprzez swoje profile w mediach społecznościowych informuje o tym, co się dzieje w Ukrainie.

I właśnie opublikowane w połowie października wideo ma być rzekomo wyprodukowane przez United24 - w prawym górnym rogu jest logotyp platformy. Nagranie jakoby przedstawia historię zdarzenia, do którego miało dość na Zaporożu w szeregach ukraińskiej armii. Żołnierze po alkoholu wdali się w rozmowę o ludobójstwie na Wołyniu. 34-letni polski najemnik o imieniu Sergiusz miał oskarżyć Ukraińców o mord na Polakach. Następnie wyjął nóż i zadał ciosy dwóm ukraińskim żołnierzom. W wyniku tego ataku jeden z nich stracił życie, a drugi odniósł ciężkie obrażenia, które uniemożliwiły mu dalszą służbę i udział w wojnie. W samym wpisie czytamy: "Polski najemnik w siłach zbrojnych ukrainy, zaatakował nożem ukraińskich żołnierzy w związku ze sporem dotyczącym ludobójczej ukraińskiej masakry Polaków na Wołyniu i Galicji" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Materiał ma niemal 85 tys. wyświetleń. Pod nim można znaleźć szereg komentarzy o antyukraińskim wydźwięku: "Zrozumiał gdzie jest wróg, trochę za późno"; "Nie wiedział wcześniej? Nie był świadom dla kogo idzie pracować?"; "Sie zdziwil ze broni banderowcow i ze oni poprostu nas nienawidza jak ruskich"; "Ukry zabijają Polskich najemników od dawna"; "Fajnie! Po jakie licho on się tam znalazł? Propaganda medialna to zrobiła. Rosja powinna być naszym sojusznikiem ale politycy są sprzedajni".

Przestrzegamy jednak: to spreparowane nagranie o antyukraińskim przesłaniu.

Oficjalne dementi

Na początku zwróćmy uwagę, gdzie pojawiło się wideo. Zostało opublikowane na polskojęzycznym koncie na platformie X. Konto założono w lutym 2022 roku, czyli gdy rozpoczęła się pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę. W opisie konta czytamy: "Prawdziwe, obiektywne, rzetelne informacje z frontu Rosja vs Ukraina bez zbędnej propagandy". Jednakże konto rozpowszechnia niemal wyłącznie antyukraińskie i prorosyjskie treści. W ostatnim czasie opublikowano tam między innymi sfabrykowany materiał stacji Euronews o ukraińskim tatuażyście, który rzekomo zaraził ponad dwustu klientów w Polsce wirusem zapalenia wątroby typu C, co opisaliśmy w Konkret24.

Co do opublikowanego przez to konto wideo o polskim najemniku, to znacząco się ono różni od publikowanych w sieci nagrań produkowanych przez United24: inna jest wielkość i font napisów; w lewym dolnym rogu nie ma informacji o źródle wyświetlanych materiałów. Nie ma tzw. tyłówki - standardowej planszy z logotypem United24, zachętą do zajrzenia na stronę internetową i przekazywania wpłat.

Pod wpisem odpowiedziało konto United24media - czyli konto związane z inicjatywą United24 - przekazujące "wiadomości z pierwszej ręki ze środka globalnych wydarzeń" i wspierające w ten sposób zbiórkę. "To jest fałszywe wideo jak i fałszywa historia" - napisano w komentarzu. Również Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzegło, komentując wpis: "Wykryto fejk. United24 nie opublikował takiego nagrania. Pokazana historia jest nieprawdziwa".

