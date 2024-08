Premier Wielkiej Brytanii "wywalony z pubu"? Kiedy powstał ten film

"Brytyjski patriota wywala z swojego pubu obecnego lewackiego premiera Keira Starmera" - napisał 14 sierpnia jeden z użytkowników serwisu X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do posta dodał krótkie, trwające ok. 40 sekund nagranie. Najpierw widzimy na nim, jak w progu drzwi wejściowych do budynku przepycha się dwóch mężczyzn - pierwszy, w jaśniejszym swetrze, chce wejść do środka; drugi, w ciemnym garniturze i ciemnej maseczce na twarzy, nie chce go wpuścić. Na ścianie budynku jest napis "Bar na górze". W tle słychać krzyki "to właściciel!". W końcu mężczyzna w swetrze dostaje się do środka, jednak ten drugi łapie go i spycha na schody wewnątrz budynku. Mężczyzna w swetrze krzyczy: "to jest napaść!", "nie przeszkadzam ci!", "ten człowiek nie ma wstępu do mojego pubu!" oraz dwukrotnie "wynoś się z mojego pubu!". Podczas tych ostatnich słów przez drzwi wejściowe wychodzi skądś ze środka Keir Starmer. Polityk też ma na twarzy ciemną maseczkę. Oddala się spokojnym krokiem w towarzystwie grupy osób. Post z tym nagraniem wygenerował ponad 138 tys. wyświetleń.