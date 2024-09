Szczepionki na COVID-19 "nie są szczepionkami"? Sąd w USA tak nie stwierdził

"Prawda zwyciężyła", "ostateczny dowód na zbrodnie globalistów" - tak internauci komentują doniesienia o rzekomym wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który miał uznać, że szczepionki na COVID-19 nie są szczepionkami. Nie pierwszy raz ten przekaz jest rozpowszechniany w sieci. Jest nieprawdziwy.

W polskich mediach społecznościowych krąży przekaz o rzekomej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie szczepionek na COVID-19. "I kto jest foliarzem??? Ważna Wiadomosć.. 11 marca 2024 o 22:22 Prawda zwyciężyła! Decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych: Szczepionki na Covid-19 nie są szczepionkami. Robert F. Kennedy Jr. zwyciężył ze wszystkimi lobbystami farmaceutycznymi. Szczepionki na Covid-19 nie są szczepionkami. Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu potwierdził, że szkoda wyrządzona terapią genową mRNA Covid jest nieodwracalna" - czytamy w długim poście opublikowanym na Facebooku w kwietniu, który pod koniec sierpnia był szeroko udostępniany przez użytkowników serwisu (pisownia wszystkich postów oryginalna).

W dalszej części postu autorka stwierdza, że decyzja Sądu Najwyższego jest ostateczna. Omawia też oświadczenie Roberta F. Kennedy'ego Jr. To znany z antyszczepionkowych poglądów poglądów prawnik i polityk, bratanek byłego prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego. Jako niezależny kandydat do niedawna prowadził kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i zamierzał ubiegać się o prezydenturę. Pod koniec sierpnia zawiesił te plany i udzielił poparcia Donaldowi Trumpowi. Kennedy Jr. stwierdził, że sukces w Sądzie Najwyższym "był możliwy jedynie dzięki międzynarodowej współpracy wielu prawników i naukowców".

W poście załączono zdjęcie strony lokalnej gazety "Nowiny Nyskie". Przedstawia fragment felietonu ze stycznia 2023 roku pt. "Skandal, to mało powiedziane" autorstwa Piotra Wojtasika, redaktora naczelnego gazety. "Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki uznał, że szczepionki przeciwko Covid nie są szcze­pionkami. Co więcej, stwierdził, że nie moż­na ich nawet nazy­wać eksperymentem medycznym, bo tych kryteriów nie spełniał preparat zawierający mRNA" - pisał autor (pisownia oryginalna).

Podobny przekaz zdobył sporą popularność w serwisie X. "To mówicie że preparaty mRNA były szczepionkami? Jest decyzja Sądu Najwyższego USA że to nie są szczepionki. Zapiszcie sobie tego twitta i wszelkim naganiaczem szczepionkowym podsuwajcie pod nos żeby mogli przeczytać" - 30 sierpnia przekonywał jeden z użytkowników serwisu X. Jego wpis wyświetlono ponad 300 tys. razy.

Do postu dodał zdjęcie ulotki z nagłówkiem "Prawda zwyciężyła!". Treść ulotki jest wręcz identyczna jak treść cytowanego wyżej facebookowego posta. "Szczepionki na Covid-19 nie są szczepionkami. Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu potwierdził, że szkoda wyrządzona terapią genową mRNA Covid jest nieodwracalna".

Anonimowy autor ulotki zaprasza "wszystkich uczciwych ludzi dobrej woli do jak najszerszego rozpowszechniania tego historycznego orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych". I apeluje: "nie pozwólmy, aby lobbyści nieodwracalnie zniszczyli nasze zdrowie i narazili życie na niebezpieczeństwo". Na końcu powołuje się na źródło - tekst na portalu amerykańskiej stacji informacyjnej FOX News z 25 października 2021 roku pt. "Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork przywraca wszystkich pracowników zwolnionych za brak szczepień i nakazuje wypłatę zaległych wynagrodzeń". Już w tytule FOX News odnosi się do decyzji stanowego Sądu Najwyższego w Nowym Jorku. Tymczasem ulotka informuje o wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, czyli najwyższego sądu w sądownictwie federalnym USA z siedzibą w Waszyngtonie.

Pod koniec sierpnia i na początku września 2024 roku posty ze zdjęciem tej samej ulotki publikowali także użytkownicy Facebooka.

Część internautów uwierzyła w przekaz. "Myślę że to ostateczny dowód na zbrodnie globalistów"; "To było wiadomo od początku"; "To było wiadome dla każdego, kto cokolwiek kuma z biologii/medycyny że to nie są szczepionki tylko GMO (genetycznie modyfikowane organizmy - red.). Zresztą UE na potrzeby 'pandemii' specjalnie zmieniła prawo pod kątem dopuszczalności stosowania GMO w preparatach. Zrobili sobie eksperyment na ludziach na wielką skalę" - pisali.

Inni pozostali sceptyczni. "Niestety wygląda to na fejczura. Szukałem wyroku i nie znalazłem"; "Kolejny naukowiec z internetu...takie brednie powinny być otagowane"; "Źródło- foxnews, a w artykule brak daty rozprawy, sędzi. Fejur na kilometr" - komentowali.

Czy więc prawdą jest, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że szczepionki na COVID-19 nie są szczepionkami?

Przekaz o nie-szczepionkach na COVID-19 wraca co jakiś czas

Przekaz o rzekomej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie szczepionek na COVID-19 nie jest nowy. W kwietniu 2021 roku serwis AFP Fact Check wyjaśniał nieprawdziwy przekaz o tym, że amerykański Sąd Najwyższy uchylił rzekomo obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 po pozwie złożonym przez Roberta F. Kennedy’ego Jr. W sierpniu i we wrześniu 2022 roku podobne twierdzenia - wśród których był przekaz, że szczepionki na COVID-19 to nie szczepionki - weryfikowała agencja prasowa Associated Press, a w grudniu tego samego roku agencja Reuters. W lutym 2023 roku przekaz o tym, że "preparaty mRNA to nie szczepionki" wyjaśniała polska redakcja fact-checkignowa Demagog. W grudniu 2023 roku angielską wersję przekazu, który dziś krąży w polskim internecie, sprawdziła australijska redakcja AAP FactCheck.

Z ustaleń wymienionych redakcji wynika, że do grudnia 2023 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie wydał żadnego orzeczenia na temat bezpieczeństwa szczepionek na COVID. Robert F. Kennedy Jr. we wrześniu 2021 roku przekazał redakcji Associated Press, że był zaangażowany w ponad 30 procesów sądowych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. W tamtym czasie znajdowały się na różnych etapach postępowania sądowego, ale żadne z nich nie toczyło się przed najwyższą instancją sądową Stanów Zjednoczonych. Pod koniec 2023 roku APP FactCheck potwierdziła, że ten sąd nie wydał żadnych orzeczeń w sprawie szczepionek na COVID-19.

W 2024 roku dwie apelacje w sprawie szczepionek odrzucone

Sytuacja zmieniła się niedawno. I tak 24 czerwca 2024 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił dwie apelacje złożone przez organizację Children's Health Defense w sprawach związanych ze szczepionkami. Children's Health Defense to organizacja pozarządowa, która rozpowszechnia dezinformację antyszczepionkową. Jej założycielem i prezesem jest właśnie Robert F. Kennedy Jr.

W pierwszej ze spraw Children's Health Defense i grupa rodziców próbowała zakwestionować wydanie przez FDA zezwolenia na awaryjne stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19 w 2020 roku. Przed sądem w Teksasie przekonywali, że te szczepionki były nieskuteczne i nie zostały odpowiednio sprawdzone. Sąd niższej instancji orzekł, że organizacja Kennedy’ego nie miała podstaw prawnych do wniesienia pozwu.

Druga sprawa dotyczyła szczepień na COVID-19 studentów Uniwersytetu Rutgersa w stanie New Jersey. Children's Health Defense zaskarżyła wymóg nałożony przez uczelnię w 2021 roku: większość studentów musiała się zaszczepić na COVID-19, aby móc uczestniczyć w zajęciach na terenie kampusu. Jednocześnie uniwersytet nie nałożył podobnego wymogu ani na wykładowców, ani na pozostałych pracowników.

Sądy niższych instancji oddaliły obie skargi, a amerykański Sąd Najwyższy utrzymał ich decyzje w mocy. W czerwcu 2024 roku informowały o tym amerykańskie media m.in. agencja Associated Press, i redakcje NBC News, "USA Today" i The Hill.

Jak już zwracaliśmy uwagę, krążąca w polskich mediach społecznościowych ulotka odsyła do tekstu FOX News o decyzji Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork z 2022 roku w sprawie grupy 16 pracowników służb sanitarnych w Nowym Jorku. Zostali zwolnieni z pracy za nieprzestrzeganie stanowego obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Sędzia Ralph Porzio nakazał przywrócenie pracowników do pracy i wypłacenie im zaległych wynagrodzeń. O tej decyzji informowały także inne amerykańskie media m.in. portal stacji CNN i redakcji "Washington Post" i The Hill.

