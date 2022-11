Premier Szwecji skrytykował politykę klimatyczną UE i "europejskich biurokratów"? To fałszywy przekaz

Według informacji rozsyłanych przez internautów nowy premier Szwecji, który stanął na czele prawicowego rządu, skrytykował Unię Europejską za politykę klimatyczną i biurokrację. Nie jest to jednak prawdą - wyjaśniamy, jakie są źródła tej manipulacji.

"Klimat na świecie kształtują cykle pogodowe, a nie europejscy biurokraci" - tak miał według internautów powiedzieć nowy premier Szwecji Ulf Kristersson. Napisał to 28 października jeden z użytkowników Twittera. "Szwecja ma w d... zielony ład i neutralność klimatyczną tak dalece, że rząd zlikwidował min. klimatu i środowiska. Najlepsze na koniec. Szwecja stawia na atom i wykłada 36 mld EUR" - skomentował (pisownia wszystkich postów oryginalna). Wpis polubiło 3,1 tys. internautów, a 900 podało dalej. Tweeta podał dalej m.in. publicysta Łukasz Warzecha. "Bardzo ciekawe. A u nas jak zwykle - mocni w gębie, a faktycznie ruki po szwam" - skomentował.

FAŁSZ Twitterowe komentarze o aktywności premiera Szwecji Twitter

Podobne wpisy o premierze Szwecji zamieszczali też inni użytkownicy Twittera i Facebooka. "Dzieje się! Podaj dalej! Nowy, prawicowy premier Szwecji: 'Klimat kształtują cykle pogodowe, nie unijni biurokraci'" - napisał 28 października Oskar Szafarowicz z Forum Młodych PiS. Internauci rozsyłali również innego tweeta, którego autor przekonywał, że nowy szwedzki premier zapowiada wycofanie się z unijnej polityki klimatycznej. Ten post polubiło 1,4 tys. użytkowników, blisko 400 podało dalej.

W rzeczywistości premier Szwecji Ulf Kristersson nie jest autorem cytatu o "europejskich biurokratach". W wiarygodnych źródłach nie ma śladu rządowych zapowiedzi wycofania się ze wspólnej polityki klimatycznej UE. W zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych Szwecja ma wręcz ambitniejsze cele niż cała UE.

Źródło "newsa"? Prawicowy portal i serwis internetowy

Na post z rzekomym cytatem premiera Szwecji zwrócił uwagę 28 października wicenaczelny portalu Energetyka24.com Jakub Wiech. Odpowiadając na jego prośbę o podanie źródła informacji, autor tweeta odesłał do artykułu serwisu wGospodarce.pl z 28 października; tytuł tekstu brzmiał: "Premier Szwecji: Nie spełnimy celów klimatycznych Agendy 2030". Tekst informował: "Nowy premier Szwecji Ulf Kristersson nie przejmuje się zbytnio zielonym ładem Unii Europejskiej i wypełnieniem celów klimatycznych UE zaplanowanych na rok 2030 i lata późniejsze". Wspomniano w nim o likwidacji szwedzkiego ministerstwa klimatu i środowiska. Tylko że autor tekstu nie cytował wcale premiera Szwecji. Powołał się na doniesienia ze strony Armstrongeconomics.com, na której napisano, że "w tle tych decyzji jest teza, że klimat na świecie kształtują w przeważającym stopniu cykle pogodowe, a na nie europejscy biurokraci nie mają wpływu".

Armstrongeconomics.com to blog firmowany nazwiskiem Martina Armstronga, kontrowersyjnego amerykańskiego analityka finansowego. Na przykład w maju 2021 roku serwis fact-checkingowy Snopes opisał rozpowszechniane w sieci fałszywe twierdzenie, jakoby amerykańska agencja Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) była "prywatną korporacją non-profit" - jako źródło tego fake newsa Snopes wskazał artykuł z Armstrongeconomics.com.

Nagłówek artykułu serwisu wGospodarce, który stał się źródłem fejka wGospodarce.pl

"Zwykły fejk. Portal wGospodarce oparł swój artykuł na biedaportalu armstrongeconomics i w dodatku źle przetłumaczył jego treść. To nie są słowa premiera Szwecji tylko komentarz autora artykułu" - tak odpowiedział na wyjaśnienia twitterowicza Jakub Wiech. To prawda - w artykule z Armstrongeconomics.com premier Szwecji nie jest cytowany. Jest fragment o "biurokratach, którzy udają, że mają zdolność do zmiany cyklu pogodowego" - ale to po prostu komentarz autora tekstu.

Polski prawicowy portal zasugerował ponadto w tytule, że Szwecja nie spełni Agendy 2030. Prawdopodobnie chodzi o unijny plan redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. "Agenda 2030" to zarazem hasło-wytrych zwolenników teorii spiskowych. Najczęściej pojawia się w kontekście teorii spiskowej "Wielkiego resetu", w której jedną z centralnych negatywnych postaci jest założyciel i lider Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab - wspomniany zarówno w artykule wGospodarce, jak i w tekście Armstrongeconomics.com. Według wyznawców teorii "Wielkiego resetu" istnieje jakiś plan plan kontroli ludzkości - co wyjaśnialiśmy w Konkret24. .

Szwedzka polityka klimatyczna ambitniejsza niż polityka UE

7 października tego roku 58-letni ekonomista Ulf Kristersson z liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej został wybrany przez parlament nowym premierem Szwecji. Polityk stanął na czele prawicowego rządu. Nowy premier uchodzi za zwolennika neoliberalizmu, jest autorem książki "Non-working generation", w której postawił tezę, że szwedzki model państwa opiekuńczego zmusza ludzi do pasywności. 18 października premier poinformował o składzie rządu - na stanowisko ministra odpowiedzialnego za problemy klimatu i środowiska powołał Rominę Pourmokhtari, która jednak nie będzie miała własnego resortu. W rządzie pracuje pod kierownictwem liderki chadecji Ebby Busch, nowej minister energii, biznesu i przemysłu.

Portal stacji Euronews informował 18 października, że środowisko naturalne zostało oznaczone jako jeden z siedmiu kluczowych obszarów w nowym programie szwedzkiego rządu. Plan polityczny, nakreślony w 62-stronicowym dokumencie, zobowiązuje Szwecję do spełnienia aktualnych krajowych i międzynarodowych celów ( jak Porozumienie paryskie) w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla - podał Euronews. Rząd zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na energetykę jądrową, udzielając 36 mld euro gwarancji kredytowych na budowę nowych elektrowni jądrowych i zapowiadając wprowadzenie przepisów utrudniających zamykanie istniejących elektrowni jądrowych. Zarówno Euronews, jak i inne wiarygodne serwisy informacyjne nie informują o planach rezygnacji szwedzkiego rządu z jakichkolwiek zobowiązań klimatycznych czy środowiskowych.

W wystąpieniu programowym wygłoszonym 18 października przed szwedzkim parlamentem Ulf Kristersson deklarował, że celem jego rządu jest zapewnienie dostępu do energii elektrycznej wolnej od paliw kopalnych. "Opracowywany jest program międzynarodowych inwestycji klimatycznych zgodnie z art. 6 Porozumienia paryskiego, który przyczyni się do osiągnięcia szwedzkiego celu klimatycznego, jakim jest zerowa emisja netto do 2045 roku" - mówił Kristersson. Szwecja zatem nie tylko nie wycofuje się z unijnej polityki klimatycznej, lecz deklaruje ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W swoim wystąpieniu Kristersson powiedział, że Szwecja musi być aktywnym, zaangażowanym i silnym członkiem Unii Europejskiej.

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret24, Tvn24.pl